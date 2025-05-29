Орбан проти України в ЄС, бо "хоче миру" і не витрачати гроші на війну
Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан знову виступив проти членства України в ЄС. Він заявив, що хоче миру в Європі, а Україна нібито цьому заважає.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Орбана, якого цитує Index.
Відповідну заяву прем'єр Угорщини зробив на Конференції консервативних політичних дій (CPAC) Угорщина-2025.
Орбан стверджує, що нібито для Європи є два плани і один з них - ліберальний. Угорський прем'єр вважає найбільшою проблемою Брюсселя провоєнною позицією.
"Ключем до ліберального плану є Україна. Прискорене членство в ЄС - це зручний привід для реорганізації Європи у воєнний час. Ліберальний план веде до розірваної війною, централізованої, боргової Європи, де немає свободи, але є послух", - сказав Орбан.
Він виклав свій план для Європи, який має назву "Патріот" і складається з чотирьох пунктів. Один з головних пунктів плану Орбана - це заборона вступу України в ЄС.
План Орбана має пункти:
- "Ми хочемо миру, нам не потрібен східний фронт, нам також не потрібне членство України в ЄС".
- "Ми хочемо суверенітету, ми не хочемо спільних податків, ми не хочемо спільних запозичень, ми не хочемо спільного економічного управління, ми не хочемо, щоб наші гроші відправлялися на війну третьої країни".
- "Ми повинні захищати свободу, ми повинні повернути людям свободу політики, думки та поглядів".
- "Ми хочемо повернути Європу у мігрантів. Ми хочемо християнської культури, шкіл, заснованих на національних принципах, вулиць і районів без страху. Ми хочемо пишатися нашими народами".
Конфлікт Угорщини та України
У травні СБУ викрила на Закарпатті шпигунську мережу воєнної розвідки Угорщини. До мережі входили колишні українські військовий та військовослужбовиця.
Шпигуни збирали інформацію про військову захищеність Закарпатської області, шукали вразливі місця. Також їх завданням було вивчення настоїв місцевих жителів, зокрема, при сценарії, якщо на територію регіону зайдуть угорські війська.
В Угорщині звинуватили Україну у пропаганді, а пізніше вислали двох українських дипломатів.
Також у центрі Будапешта затримали колишнього українського дипломата за нібито шпигунство. В МЗС України назвали подію "полюванням на відьом" і закликали владу Угорщини припинити антиукраїнську істерію.
Більше про те, чому Орбан розпочав антиукраїнську кампанію і до чого тут шпигуни - у матеріалі РБК-Україна.
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