У Польщі назвали перешкоду для початку переговорів про вступ України в ЄС

Угорщина продовжує блокувати відкриття переговорних кластерів щодо членства України в Європейському Союзі. Також країна блокує допомогу Києву та 17 пакет санкцій ЄС проти Росії.

Як повідомляє РБК-Україна , про це розповів міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський під час брифінгу після засідання ради міністрів закордонних справ ЄС.

За його словами, Польща хотіла б відкрити перший кластер переговорів під час свого головування у Євросоюзі - до 1 липня 2025 року.

"Є одна країна - Угорщина - яка не має тієї моральної ясності, яку ми маємо завдяки атакам, які здійснює Путін. Я знову звернувся до Угорщини з проханням зняти вето на виділення майже 7 млрд євро з Європейського фонду миру, а також припинити блокувати відкриття першого переговорного кластера. Але це як розмова з цегляною стіною", - зазначив Сікорський.

Глава МЗС Польщі також додав, що Угорщина блокує 17 пакет санкцій ЄС проти Росії.

Окрім того, Сікорський повідомив, що міністр закордонних справ України Андрій Сибіга запросив міністрів закордонних справ країн ЄС до Львова на 8 та 9 травня, щоб "показати, що Європа є там, в Україні, а не стає на бік Путіна в Москві".