Украина настойчиво работает с Венгрией над разблокированием вступления в ЕС, - МИД

Венгрия продолжает блокировать открытие переговорных кластеров по членству Украины в Европейском Союзе. Киев настойчиво работает с Будапештом, чтобы решить все двусторонние вопросы.
Как сообщает РБК-Украина, об этом рассказал спикер МИД Украины Георгий Тихий во время общения с журналистами в соцсети X.
"Мы упорно работаем с венгерской стороной, чтобы решить все двусторонние вопросы. Мы уверены, что можем этого достичь. Есть достаточно воли", - сказал Тихий.
Он отметил, что Украина готова открыть переговорные кластеры и продвигать процесс вступления в ЕС.
"И не только потому, что Украина получает определенные скидки, но и потому, что Украина выполнила необходимые задачи, необходимую работу дома, чтобы получить процесс скрининга, получить некоторые другие рабочие вопросы. И мы готовы открыть переговорные кластеры", - подчеркнул спикер МИД.
По его словам, для этого шага нет препятствий, и его можно сделать уже сейчас.
"Мы будем продолжать работать со всеми государствами-членами ЕС. У нас уже есть, я бы сказал, широкое согласие среди большинства государств-членов ЕС относительно того, что процесс вступления Украины в ЕС может продвигаться. И это также позиция Европейской комиссии. Поэтому мы будем активно работать со всеми и пытаться решить любые двусторонние вопросы, которые есть, с венгерской стороной", - добавил Тихий.
Напомним, Венгрия блокирует начало переговоров о вступлении Украины в Евросоюз. Премьер Венгрии Виктор Орбан уже неоднократно заявлял, что он не поддерживает членство Украины в ЕС.
Кроме того, он организовал опрос для венгров, чтобы узнать их мнение относительно вступления Украины в ЕС.
В апреле венгерская оппозиционная партия "Тиса" показала результаты своего соцопроса. Согласно его результатам, 58% жителей страны поддерживают вступление Украины в ЕС. В опросе приняли участие более 1,1 миллиона человек.
Сам Орбан похвастался в соцсетях, что проголосовал против украинского вступления в Евросоюз.
Кроме того, Орбан заявил, что членство Украины в ЕС невыгодно для Венгрии, поскольку "угрожает ее экономике". По его словам, значительной проблемой является то, что Евросоюз якобы должен содержать миллионную украинскую армию.
Он также назвал вступление Украины в ЕС "экономическим самоубийством".
Как сообщила глава дипломатии ЕС Кая Каллас, Европейский Союз имеет понимание, как действовать, если вето Венгрии относительно вступления Украины не будет преодолено. Рассматривается план Б и план В.
Сегодня Орбан снова выступил против членства Украины в ЕС. Он заявил, что хочет мира в Европе, а Украина якобы этому мешает.
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