Украина настойчиво работает с Венгрией над разблокированием вступления в ЕС, - МИД

"Мы упорно работаем с венгерской стороной, чтобы решить все двусторонние вопросы. Мы уверены, что можем этого достичь. Есть достаточно воли", - сказал Тихий.

Он отметил, что Украина готова открыть переговорные кластеры и продвигать процесс вступления в ЕС.

"И не только потому, что Украина получает определенные скидки, но и потому, что Украина выполнила необходимые задачи, необходимую работу дома, чтобы получить процесс скрининга, получить некоторые другие рабочие вопросы. И мы готовы открыть переговорные кластеры", - подчеркнул спикер МИД.

По его словам, для этого шага нет препятствий, и его можно сделать уже сейчас.

"Мы будем продолжать работать со всеми государствами-членами ЕС. У нас уже есть, я бы сказал, широкое согласие среди большинства государств-членов ЕС относительно того, что процесс вступления Украины в ЕС может продвигаться. И это также позиция Европейской комиссии. Поэтому мы будем активно работать со всеми и пытаться решить любые двусторонние вопросы, которые есть, с венгерской стороной", - добавил Тихий.