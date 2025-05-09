Каллас заінтригувала планами Б і В на випадок вето Угорщини щодо вступу України до ЄС

Європейський Союз має розуміння, як діяти, якщо вето Угорщини щодо вступу України не буде подолане. Розглядається план Б і план В.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови дипломатії ЄС Каї Каллас під час візиту до Львова.

Водночас вона не стала розкривати план Б, оскільки він ще перебуває на стадії планування.

"Звичайно, ми також розглядаємо план Б і план В. Але зараз основна увага приділяється плану А, який полягає в тому, щоб залучити всіх до співпраці. І якщо це не спрацює, то ми працюємо над планом Б", - сказала Каллас.

Угорщина блокує вступ України до ЄС

Нагадаємо, Угорщина блокує початок переговорів про вступ України до Євросоюзу. Прем'єр Угорщини Віктор Орбан уже неодноразово заявляв, що він не підтримує членство України в ЄС.

При цьому він організував опитування для угорців, щоб дізнатися їхню думку щодо вступу України до ЄС.

14 квітня угорська опозиційна партія "Тиса" показала результати свого соцопитування. Згідно з його результатами, 58% жителів країни підтримують український вступ до ЄС. В опитуванні взяли участь понад 1,1 мільйона осіб.

Сам Орбан похвалився в соцмережах, що проголосував проти українського вступу до Євросоюзу.

Окрім того, Орбан заявив, що членство України в ЄС невигідне для Угорщини, оскільки "загрожує її економіці". За його словами, значною проблемою є те, що Євросоюз нібито повинен утримувати мільйонну українську армію.

Він також назвав вступ України до ЄС "економічним самогубством".

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