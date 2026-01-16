В Україні змінюють правила комендантської години: що дозволять
Відтепер українці зможуть вільно пересуватися вулицями в комендантську годину, але лише щоб дістатися до "Пунктів незламності".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram віцепрем’єр-міністра - міністра енергетики України Дениса Шмигаля.
Шмигаль зазначив, що у зв’язку із масованими атаками Росії по українській енергетиці діє режим надзвичайної ситуації. Це необхідно передусім для максимальної скоординованості дій усіх служб в столиці, в регіонах та громадах.
"На мене як на Першого віцепрем’єр-міністра - міністра енергетики покладені повноваження керівника робіт з ліквідації її наслідків", - зазначив міністр.
За його словами, є низка завдань, визначених спільно з урядом:
- Посилюється робота Штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації в енергетиці та Штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації в електроенергетичних системах міста Києва та Київської області. Перші засідання обох штабів уже проведено.
- Змінюються правила пересування громадян на вулиці в комендантську годину. Люди зможуть вільно пересуватися для того, щоб дістатися до "Пунктів незламності", зокрема й вночі.
- уряд рекомендує НКРЕКП у найкоротший строк переглянути і максимально спростити підключення резервного енергетичного обладнання до мереж. Розгляд та погодження проєкту за 2 дні. Отримання технічних умов - 2 дні. Обстеження та опломбування вузла обліку також за 2 дні.
- Перерозподіляться резервне обладнання між регіонами, враховуючи критичність потреб для об’єктів життєзабезпечення.
- Державні компанії, насамперед "Укрзалізниця" і НАК "Нафтогаз" повинні терміново забезпечити закупівлю імпортованої електричної енергії протягом ОЗП 2025/26 року в обсязі не менше 50% від загального споживання.
Комендантська година під час надзвичайної ситуації в енергетиці
Нагадаємо, днями президент України Володимир Зеленський заявляв про те, що комендантську годину в деяких містах і громадах країни можуть скасувати через складну ситуацію після настання сильних морозів і російських ударів.
Крім того, Зеленський заявив, що через російські удари по енергооб'єктах було ухвалено рішення оголосити надзвичайну ситуацію в енергетиці.
Своєю чергою міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба повідомив, що в Україні режим комендантської години не скасовується і не переглядається. Водночас, за його словами, можливі винятки під час тривалих відключень тепла чи електроенергії.
Як зазначила прем'єр Юлія Свириденко, комендантську годину можуть послабити на територіях, де запроваджено надзвичайний стан в енергетиці.