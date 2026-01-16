Таксі працюватиме в комендантську годину в Києві: коли почне

У Києві вже з 17 січня кілька сервісів таксі знову працюватимуть цілодобово. Відповідний дозвіл вони отримали від місцевої влади.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bolt у Facebook та Uklon у Facebook .

Робота Uklon

"Разом із міською владою ми погодили роботу Uklon у комендантську годину. Тож із 00:00 17 січня сервіс працюватиме в Києві цілодобово", - ідеться в повідомленні компанії.

Там уточнили, що жителі Києва зможуть дістатися на таксі до пунктів незламності, вокзалу, місць обігріву, медустанов або просто відвезти продукти близьким.

Робота Bolt

У компанії Bolt також підтвердили, що відновлюють роботу в Києві в комендантську годину.

"Ми поруч, щоб допомогти доїхати до тепла, дістатися до Пунктів незламності, місць обігріву або туди, де є світло і зв'язок, вчасно дістатися лікарні, отримати доставку їжі, ліків або необхідних речей", - уточнили в компанії.

Там також закликали мешканців Києва використовувати нічні поїздки тільки за необхідності та не нехтувати сигналами повітряної тривоги.