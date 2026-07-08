Україна може отримати ліцензії на виробництво антибалістики Patriot, - Сибіга

Сибіга повідомив, що питання про ліцензії вже перебуває на порядку денному переговорів із міжнародними партнерами.

За його словами, це стане одним із найефективніших шляхів для швидкого нарощування антибалістичних спроможностей України.

"Ми можемо дуже швидко впроваджувати, виробляти, застосовувати. І ще й удосконалювати ті технології, якими, зокрема, діляться наші партнери", - сказав міністр.

Він додав, що пріоритетом є саме антибалістичне озброєння чи обладнання. Водночас йдеться також про ліцензії в інших напрямках, адже "все повинно працювати на оборону".

Сибіга також зазначив, що Україна працює над посиленням антибалістичної оборони одразу за кількома напрямками.

За його словами, є низка держав, зокрема в Європі, які мають на складах антибалістичні ракети.

Глава МЗС розповів, що Україна працює з кожною країною різними каналами та за різними форматами. Також Київ розуміє географію країн за межами Європи, з якими потрібно активізувати діалог для отримання необхідних рішень.

Сибіга зазначив, що Україна має країни-лобістів, які допомагають працювати з третіми державами. Фактично йдеться про групи підтримки й адвокатування для посилення українських антибалістичних спроможностей.

"Я переконаний, що ці рішення будуть", - наголосив міністр.

Окремий напрямок - нарощування власних українських можливостей.

За словами Сибіги, вже відбулися розмови президента з лідерами країн, які можуть пришвидшити або забезпечити необхідні елементи для фіналізації процесу створення в Україні системи ППО з антибалістичними спроможностями.