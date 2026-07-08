Норвегія виділила Україні понад 260 млн євро на ракети для Patriot

Норвегія виділить 3 млрд крон (близько 268 млн євро) на зміцнення української протиповітряної оборони. Кошти спрямують, зокрема, на закупівлю ракет для систем Patriot.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прессслужбу уряду Норвегії.

Норвегія спільно з Данією, Німеччиною та Канадою замовлятиме нові ракети безпосередньо з заводу у США в рамках програми PURL.

У норвезькому уряді уточнили, що оскільки терміни поставки деяких із цих ракет є тривалими.

Норвегія планує придбати їх у країн, які вже мають в наявності ці засоби, для якнайшвидшого постачання Україні.

"Боротьба України за свою оборону - це наша боротьба за свою оборону. Україна щодня протистоїть російським атакам. Росія продовжує завдавати ударів по людях, українських містах та об'єктах енергопостачання. Україні вдається збивати більшість дронів і крилатих ракет, але їй потрібна потужніша оборона проти балістичних ракет", - зазначив прем'єр Норвегії Йонас Гар Стьоре.

Норвегія також виділяє кошти, щоб мати змогу долучитися до ініціативи України зі спільної з Європою розробки антибалістичних систем.