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Зеленський назвав ключову тему переговорів з Трампом у Туреччині

15:34 07.07.2026 Вт
2 хв
Яке питання зараз найважливіше для України?
aimg Валерій Ульяненко
Зеленський назвав ключову тему переговорів з Трампом у Туреччині Фото: Володимир Зеленський і Дональд Трамп (Getty Images)
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Ключовою темою переговорів президентів України та США на саміті у Туреччині стануть зенітно-ракетні комплекси Patriot.

Про це заявив український президент Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

Глава держави наголосив на важливості отримання Україною більшої кількості цих систем під час зустрічі з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте.

Зеленський зазначив, що буде обговорювати різні теми з американським президентом. Він додав, що важливо знайти спосіб, як якомога швидше отримати якомога більше ракет для систем Patriot.

"Це найважливіше питання, яке ми обговоримо. Для нас це нагальне питання", - сказав президент України.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск підтвердив, що Варшава передала Україні ракети для ЗРК Patriot. Вони мають посилити українську протиповітряну оборону на тлі триваючих російських атак.

Сьогодні Нідерланди заявили, що вичерпали можливості для подальшої прямої військової підтримки України. Зокрема, міністерка оборони країни, відповідаючи на запитання щодо ракет для Patriot, зазначила, що Амстердам уже "досяг межі своїх можливостей".

Зазначимо, радник міністра оборони України Сергій "Флеш" Бескрестнов заявив, що наразі Україна не має ракет для перехоплення російської балістики.

За його словами, держави, які межують із Росією, також відчувають загрозу з її боку, тому не поспішають передавати власні запаси таких ракет. Зокрема, йдеться і про Німеччину.

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