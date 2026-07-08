Украина может получить лицензии на производство антибаллистики Patriot, - Сибига

Сибига сообщил, что вопрос о лицензиях уже находится в повестке дня переговоров с международными партнерами.

По его словам, это станет одним из самых эффективных путей для быстрого наращивания антибаллистических возможностей Украины.

"Мы можем очень быстро внедрять, производить, применять. И еще совершенствовать те технологии, которыми, в частности, делятся наши партнеры", - сказал министр.

Он добавил, что приоритетом является именно антибалистическое вооружение или оборудование. В то же время речь идет также о лицензиях по другим направлениям, ведь "все должно работать на оборону".

Сибига также отметил, что Украина работает над усилением антибалистической обороны сразу по нескольким направлениям.

По его словам, есть ряд государств, в частности в Европе, имеющих на складах антибаллистические ракеты.

Глава МИД рассказал, что Украина работает с каждой страной разными каналами и по разным форматам. Также Киев понимает географию стран вне Европы, с которыми нужно активизировать диалог для получения необходимых решений.

Сибига отметил, что у Украины есть страны-лоббисты, которые помогают работать с третьими государствами. Фактически речь идет о группах поддержки и адвокатирования для усиления украинских антибаллистических возможностей.

"Я убежден, что эти решения будут", - подчеркнул министр.

Отдельное направление - наращивание собственных украинских возможностей.

По словам Сибиги, уже состоялись разговоры президента с лидерами стран, которые могут ускорить или обеспечить необходимые элементы для финализации процесса создания в Украине системы ПВО с антибалистическими возможностями.