Украина может получить лицензии на производство антибаллистики Patriot, - Сибига

Украина ведет переговоры с международными партнерами по получению лицензий на производство антибаллистических систем Patriot.
Об этом министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил во время брифинга на полях саммита НАТО в Анкаре, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Новости.LIVE".
Сибига сообщил, что вопрос о лицензиях уже находится в повестке дня переговоров с международными партнерами.
По его словам, это станет одним из самых эффективных путей для быстрого наращивания антибаллистических возможностей Украины.
"Мы можем очень быстро внедрять, производить, применять. И еще совершенствовать те технологии, которыми, в частности, делятся наши партнеры", - сказал министр.
Он добавил, что приоритетом является именно антибалистическое вооружение или оборудование. В то же время речь идет также о лицензиях по другим направлениям, ведь "все должно работать на оборону".
Сибига также отметил, что Украина работает над усилением антибалистической обороны сразу по нескольким направлениям.
По его словам, есть ряд государств, в частности в Европе, имеющих на складах антибаллистические ракеты.
Глава МИД рассказал, что Украина работает с каждой страной разными каналами и по разным форматам. Также Киев понимает географию стран вне Европы, с которыми нужно активизировать диалог для получения необходимых решений.
Сибига отметил, что у Украины есть страны-лоббисты, которые помогают работать с третьими государствами. Фактически речь идет о группах поддержки и адвокатирования для усиления украинских антибаллистических возможностей.
"Я убежден, что эти решения будут", - подчеркнул министр.
Отдельное направление - наращивание собственных украинских возможностей.
По словам Сибиги, уже состоялись разговоры президента с лидерами стран, которые могут ускорить или обеспечить необходимые элементы для финализации процесса создания в Украине системы ПВО с антибалистическими возможностями.
Напомним, Украине для защиты от агрессии РФ не хватает систем ПВО, способных перехватывать баллистические ракеты. Сейчас Украина срочно просит ракеты для Patriot в 40 странах . Ракеты просят предоставить в обмен на будущие поставки, законтрактованные для Украины.
Ранее в Воздушных силах ВСУ сообщили о критической нехватке ракет для зенитных комплексов Patriot, NASAMS и IRIS-T . В некоторых подразделениях запасы боеприпасов почти полностью исчерпаны.
Советник министра обороны Сергей "Флэш" Бескрестнов также сообщил, что в настоящее время Украина фактически не имеет ракет для перехвата российских баллистических целей .
Он также пояснил, что страны, имеющие общую границу с Россией, сами оценивают угрозу с ее стороны как высокую, поэтому не готовы передавать Украине свои запасы таких боеприпасов. Среди них, в том числе, и Германия.
Президент Владимир Зеленский сообщил, что во время встречи с президентом США Дональдом Трампом на саммите в Турции одним из главных вопросов станет усиление украинской ПВО , в частности, получение ЗРК Patriot.
Также Норвегия выделит около 268 млн евро на укрепление украинской противовоздушной обороны . Средства будут направлены, в частности, на закупку ракет для систем Patriot.
Кроме того, ранее сообщалось, что Украина и Германия разрабатывают общую систему ПВО для защиты всего европейского континента. Проект позволит перехватывать баллистические ракеты, которые являются дефицитной способностью для стран Европы.