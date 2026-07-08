Україна може отримати ліцензії на виробництво антибалістики Patriot, - Сибіга
Україна веде переговори з міжнародними партнерами щодо отримання ліцензій на виробництво антибалістичних систем Patriot.
Про це міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив під час брифінгу на полях саміту НАТО в Анкарі, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Новини.LIVE".
Сибіга повідомив, що питання про ліцензії вже перебуває на порядку денному переговорів із міжнародними партнерами.
За його словами, це стане одним із найефективніших шляхів для швидкого нарощування антибалістичних спроможностей України.
"Ми можемо дуже швидко впроваджувати, виробляти, застосовувати. І ще й удосконалювати ті технології, якими, зокрема, діляться наші партнери", - сказав міністр.
Він додав, що пріоритетом є саме антибалістичне озброєння чи обладнання. Водночас йдеться також про ліцензії в інших напрямках, адже "все повинно працювати на оборону".
Сибіга також зазначив, що Україна працює над посиленням антибалістичної оборони одразу за кількома напрямками.
За його словами, є низка держав, зокрема в Європі, які мають на складах антибалістичні ракети.
Глава МЗС розповів, що Україна працює з кожною країною різними каналами та за різними форматами. Також Київ розуміє географію країн за межами Європи, з якими потрібно активізувати діалог для отримання необхідних рішень.
Сибіга зазначив, що Україна має країни-лобістів, які допомагають працювати з третіми державами. Фактично йдеться про групи підтримки й адвокатування для посилення українських антибалістичних спроможностей.
"Я переконаний, що ці рішення будуть", - наголосив міністр.
Окремий напрямок - нарощування власних українських можливостей.
За словами Сибіги, вже відбулися розмови президента з лідерами країн, які можуть пришвидшити або забезпечити необхідні елементи для фіналізації процесу створення в Україні системи ППО з антибалістичними спроможностями.
Україні критично необхідна антибалістика
Нагадаємо, Україні для захисту від агресії РФ не вистачає систем ППО, які здатні перехоплювати балістичні ракети. Зараз Україна терміново просить ракети для Patriot у 40 країн. Ракети просять надати в обмін на майбутні постачання, законтрактовані для України.
Раніше у Повітряних силах ЗСУ повідомили про критичну нестачу ракет для зенітних комплексів Patriot, NASAMS і IRIS-T. У деяких підрозділах запаси боєприпасів майже повністю вичерпані.
Радник міністра оборони Сергій "Флеш" Бескрестнов також повідомив, що наразі Україна фактично не має ракет для перехоплення російських балістичних цілей.
Він також пояснив, що країни, які мають спільний кордон із Росією, самі оцінюють загрозу з її боку як високу, тому не готові передавати Україні власні запаси таких боєприпасів. Серед них, зокрема, і Німеччина.
Президент Володимир Зеленський повідомив, що під час зустрічі з президентом США Дональдом Трампом на саміті в Туреччині одним із головних питань стане посилення української ППО, зокрема отримання ЗРК Patriot.
Також Норвегія виділить близько 268 млн євро на зміцнення української протиповітряної оборони. Кошти спрямують, зокрема, на закупівлю ракет для систем Patriot.
Окрім того, раніше ми повідомляли, що Україна та Німеччина розробляють спільну систему ППО для захисту всього європейського континенту. Проєкт дозволить перехоплювати балістичні ракети, що наразі є дефіцитною спроможністю для країн Європи.