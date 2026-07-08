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Повітряні сили ЗСУ "мінуснули" російський літак

14:06 08.07.2026 Ср
1 хв
Українські захисники збили чергового "повітряного терориста" РФ
aimg Валерій Ульяненко
Повітряні сили ЗСУ "мінуснули" російський літак Фото: українські винищувачі (armyinform.сom)
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В середу, 8 липня, українські захисники збили російський літак.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Повітряних сил ЗСУ.

"Гарні новини від Повітряних Сил! Сьогодні відмінусували ще одного російського повітряного терориста!", - розповіли військові.

Нагадаємо, у ніч на 5 липня українські дрони завдали удару по військовому аеродрому "Гвардійське" в тимчасово окупованому Криму. Цей об'єкт російські війська використовують для бойових вильотів, логістичного забезпечення та технічного обслуговування авіації.

Також у ніч на 26 червня під час атаки дронів Головного управління розвідки по аеродрому "Бельбек" було знищено російський винищувач МіГ-29.

Окрім цього, 3 липня безпілотники СБУ вдруге за тиждень атакували військовий аеродром "Саки" та завдали ударів по ангарах аеродрому "Гвардійське" на території окупованого півострова.

За наявними даними, на аеродромі "Саки" були уражені сім ангарів, де зберігалася авіаційна техніка, зокрема винищувачі Су-30СМ, Су-30 і фронтові бомбардувальники Су-24.

Згідно з попередньою інформацією, внаслідок цієї операції було знищено або пошкоджено щонайменше сім російських літаків.

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Повітряні сили ЗСУ "мінуснули" російський літак
Повітряні сили ЗСУ "мінуснули" російський літак
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