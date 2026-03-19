"РФ не вивезе цю війну": у ЦПД пояснили, чому удари по ВПК є вирішальними

Російський оборонно-промисловий комплекс почав відчувати серйозний дефіцит бойових частин до ракет через систематичні атаки на хімічні підприємства агресора.

Про це заявив керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram -канал.

Удари по хімічних гігантах

За останній місяць українські сили здійснили успішні нальоти на щонайменше п’ять російських заводів хімічної промисловості. Деякі з них були атаковані неодноразово.

Ці підприємства є ключовими у ланцюгу створення боєприпасів, і їхня зупинка фактично паралізує подальше виробництво.

За словами Коваленка, під вогнем також опинилися виробники мікроелектроніки та потужності Воткінського заводу, де виготовляють ракети "Іскандер" та "Орєшнік".

"Все це впливає на логістику виробництва, постачання на фронт і збиває плани росіян", - наголосив керівник ЦПД.

Експерт підкреслив, що попри постачання боєприпасів із КНДР, Росія не зможе витримати темпи війни без повноцінної роботи власного оборонного сектору.

Ключем до перемоги є руйнування промислового потенціалу ворога.

"Насправді, єдиний дієвий спосіб зупинити Росію - це зупинити їх ВПК", - підсумував Коваленко.