"РФ не вивезе цю війну": у ЦПД пояснили, чому удари по ВПК є вирішальними

21:10 19.03.2026 Чт
Удар, який здається локальним, насправді б’є по можливості продовжувати війну
aimg Сергій Козачук
"РФ не вивезе цю війну": у ЦПД пояснили, чому удари по ВПК є вирішальними Фото: ВПК РФ почав відчувати серйозний дефіцит (Getty Images)

Російський оборонно-промисловий комплекс почав відчувати серйозний дефіцит бойових частин до ракет через систематичні атаки на хімічні підприємства агресора.

Про це заявив керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram-канал.

Удари по хімічних гігантах

За останній місяць українські сили здійснили успішні нальоти на щонайменше п’ять російських заводів хімічної промисловості. Деякі з них були атаковані неодноразово.

Ці підприємства є ключовими у ланцюгу створення боєприпасів, і їхня зупинка фактично паралізує подальше виробництво.

За словами Коваленка, під вогнем також опинилися виробники мікроелектроніки та потужності Воткінського заводу, де виготовляють ракети "Іскандер" та "Орєшнік".

"Все це впливає на логістику виробництва, постачання на фронт і збиває плани росіян", - наголосив керівник ЦПД.

Експерт підкреслив, що попри постачання боєприпасів із КНДР, Росія не зможе витримати темпи війни без повноцінної роботи власного оборонного сектору.

Ключем до перемоги є руйнування промислового потенціалу ворога.

"Насправді, єдиний дієвий спосіб зупинити Росію - це зупинити їх ВПК", - підсумував Коваленко.

Удари по тилу та об'єктах РФ

Нагадаємо, останнім часом українські дрони все частіше атакують критичну інфраструктуру ворога. Зокрема, нещодавно було завдано паливного удару в тилу РФ - у Краснодарському краї під вогнем опинилися об'єкти, що забезпечують логістику окупантів.

Також повідомлялося, що невідомі дрони атакували хімзавод у Росії, який безпосередньо задіяний у військовому виробництві.

Окрім того, вибухи лунали в окупованому Криму, де було атаковано зенітно-ракетний полк загарбників.

