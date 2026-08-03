Україна і Британія обговорили спільні антибалістичні проекти: перші деталі
Україна та Британія працюють над рішеннями, які мають зміцнити захист українського неба. Серед ключових тем - антибалістичні проекти.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міноборони України.
Зазначається, що про це йшлося під час зустрічі т.в.о міністра оборони України Євгенія Хмари, Головнокомандувача ЗСУ Михайла Драпатого та начальника Штабу оборони ЗС Британії головного маршала авіації сера Річарда Найтона.
Окремий фокус зустрічі – посилення української ППО та розвиток спільних проектів із партнерами. Зокрема, військові обговорили антибалістичні проекти, де можливий внесок Великої Британії.
Україна також розраховує на допомогу в постачанні ракет для систем ППО та ракет Meteor для літаків Gripen. Це важливо для протидії російським носіям керованих авіабомб.
Сторони також обговорили постачання "антишахедних" засобів. Цей напрям може бути профінансований за рахунок доходів від заморожених російських активів.
Нагадаємо, нещодавно президент України Володимир Зеленський заявив, що країна гостро потребує ракет для захисту від масованих ударів Росії балістичними ракетами.
Наразі Київ веде переговори зі США щодо прискорення постачання ракет до систем Patriot, а також запуску спільного виробництва засобів ППО. Крім того, Україна розраховує на підтримку Японії в організації виробництва комплексів Patriot за американською ліцензією.
Також Зеленський анонсував нові кадрові призначення, спрямовані на посилення захисту українського неба, і визначив конкретні кроки для прискорення реалізації ключових оборонних проектів.