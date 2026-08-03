Україна і Британія обговорили спільні антибалістичні проекти: перші деталі

Україна та Британія працюють над рішеннями, які мають зміцнити захист українського неба. Серед ключових тем - антибалістичні проекти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міноборони України.

Зазначається, що про це йшлося під час зустрічі т.в.о міністра оборони України Євгенія Хмари, Головнокомандувача ЗСУ Михайла Драпатого та начальника Штабу оборони ЗС Британії головного маршала авіації сера Річарда Найтона.

Окремий фокус зустрічі – посилення української ППО та розвиток спільних проектів із партнерами. Зокрема, військові обговорили антибалістичні проекти, де можливий внесок Великої Британії.

Україна також розраховує на допомогу в постачанні ракет для систем ППО та ракет Meteor для літаків Gripen. Це важливо для протидії російським носіям керованих авіабомб.

Сторони також обговорили постачання "антишахедних" засобів. Цей напрям може бути профінансований за рахунок доходів від заморожених російських активів.