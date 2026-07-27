"Для нас це велика проблема": Зеленський розкрив деталі про дефіцит ракет для ППО
Україні критично не вистачає ракет для захисту від масованих атак Росії балістичними ракетами.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю президента України Володимира Зеленського для Sky News.
Президент зазначив, що зосереджений на переговорах зі США, президентом Трампом та іншими союзниками, аби ті продовжували постачати гроші й зброю для захисту України та посилювали санкції проти Росії.
За його словами, ППО залишається пріоритетом, оскільки Росія дедалі активніше застосовує балістичні ракети по великих містах - лише минулого тижня по Києву за одну годину випустили 40 таких ракет.
"Нам не вистачає ракет для захисту, це проблема. Недостатньо санкцій проти військового виробництва Росії - вони можуть нарощувати виробництво балістичних ракет, тому нам потрібна протиповітряна оборона якнайшвидше", - сказав Зеленський.
За словами президента, через конфлікт на Близькому Сході в України тепер бракує засобів протиповітряної оборони.
"Тепер я розумію корені проблеми. Я розумію, що стосунки між США та країнами Близького Сходу, і розумію, що Штати зосереджені на Близькому Сході, але через це в нас виник цей виклик, і для нас це велика проблема", - пояснив він.
Зеленський додав, що намагається розв'язати це питання разом із європейськими партнерами, американцями та іншими країнами, назвавши це "великим викликом для України".
Нагадаємо, Україна вже обговорює зі США прискорення постачання ракет для Patriot та запуск спільного виробництва засобів ППО. Зокрема, Україна розраховує на підтримку Японії у налагодженні виробництва систем Patriot за американською ліцензією.
Крім того, президент Зеленський анонсував нові призначення для захисту неба та визначив конкретні кроки для прискорення ключових оборонних ініціатив.