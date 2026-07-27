"Для нас це велика проблема": Зеленський розкрив деталі про дефіцит ракет для ППО

Україні критично не вистачає ракет для захисту від масованих атак Росії балістичними ракетами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю президента України Володимира Зеленського для Sky News .

Президент зазначив, що зосереджений на переговорах зі США, президентом Трампом та іншими союзниками, аби ті продовжували постачати гроші й зброю для захисту України та посилювали санкції проти Росії.

За його словами, ППО залишається пріоритетом, оскільки Росія дедалі активніше застосовує балістичні ракети по великих містах - лише минулого тижня по Києву за одну годину випустили 40 таких ракет.

"Нам не вистачає ракет для захисту, це проблема. Недостатньо санкцій проти військового виробництва Росії - вони можуть нарощувати виробництво балістичних ракет, тому нам потрібна протиповітряна оборона якнайшвидше", - сказав Зеленський.

За словами президента, через конфлікт на Близькому Сході в України тепер бракує засобів протиповітряної оборони.

"Тепер я розумію корені проблеми. Я розумію, що стосунки між США та країнами Близького Сходу, і розумію, що Штати зосереджені на Близькому Сході, але через це в нас виник цей виклик, і для нас це велика проблема", - пояснив він.

Зеленський додав, що намагається розв'язати це питання разом із європейськими партнерами, американцями та іншими країнами, назвавши це "великим викликом для України".