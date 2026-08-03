Украина и Британия обсудили совместные антибаллистические проекты: первые детали
Украина и Великобритания работают над решениями, которые должны укрепить защиту украинского неба. Среди ключевых тем – антибаллистические проекты.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минобороны Украины.
Отмечается, что об этом шла речь во время встречи министра обороны Украины Евгения Хмары, Главнокомандующего ВСУ Михаила Драпатого и начальника Штаба обороны ВС Британии главного маршала авиации сэра Ричарда Найтона.
Отдельный фокус встречи – усиление украинской ПВО и развитие совместных проектов с партнерами. В частности, военные обсудили антибаллистические проекты, где возможен вклад Великобритании.
Украина также рассчитывает на помощь в снабжении ракет для систем ПВО и ракет Meteor для самолетов Gripen. Это важно для противодействия российским носителям управляемых авиабомб.
Стороны также обсудили поставки "антишахедных" средств. Это направление может быть профинансировано за счет доходов от замороженных российских активов.
Напомним, недавно президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна остро нуждается в ракетах для защиты от массированных ударов России баллистическими ракетами.
В настоящее время Киев ведет переговоры с США по ускорению поставок ракет в системы Patriot , а также запуску совместного производства средств ПВО. Кроме того, Украина рассчитывает на поддержку Японии в организации производства комплексов Patriot по американской лицензии.
Также Зеленский анонсировал новые кадровые назначения , направленные на усиление защиты украинского неба, и определил конкретные шаги по ускорению реализации ключевых оборонных проектов.