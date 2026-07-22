Зеленський анонсував нові призначення для захисту неба

В Україні ухвалили нові кадрові рішення та визначили конкретні кроки, які мають прискорити реалізацію ключових ініціатив щодо захисту неба.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву українського президента Володимира Зеленського.

Це означає, що проєкт не буде прив'язаний виключно до українських ракет-перехоплювачів.

Нагадаємо, співзасновник і головний конструктор компанії Fire Point Денис Штілерман раніше повідомив, що новий європейський антибалістичний щит FREYJA створюватимуть за принципом відкритої архітектури .

"Наша антибалістична програма FREYJA, робота зі Сполученими Штатами щодо ліцензій на виробництво Patriot, а також співпраця з нашими європейськими партнерами щодо визначених спільних програм", - зазначив президент.

За словами глави держави, визначені кадрові призначення, кроки та рішення, спрямовані на прискорення реалізації ключових ініціатив у сфері захисту неба

Раніше РБК-Україна також повідомляло, що система протиповітряної оборони FREYJA поєднає європейські радари та сенсори з доступними за вартістю українськими ракетами-перехоплювачами.

За задумом розробників, це дасть змогу сформувати єдиний пан'європейський захисний щит на кшталт ізраїльського "Залізного купола" і суттєво посилити систему захисту повітряного простору Європи.