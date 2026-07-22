ua en ru
Ср, 22 липня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Спорт Lifestyle Спецпроєкти
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Політика

Зеленський анонсував нові призначення для захисту неба

13:10 22.07.2026 Ср
1 хв
У заяві глави держави також йдеться про FREYJA, Patriot і не тільки
aimg Валерій Ульяненко
Зеленський анонсував нові призначення для захисту неба Фото: Володимир Зеленський, президент України (facebook.com_zelenskyy.official)
Не витрачай час на шум! Читай тільки суть з РБК-Україна у Google

В Україні ухвалили нові кадрові рішення та визначили конкретні кроки, які мають прискорити реалізацію ключових ініціатив щодо захисту неба.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву українського президента Володимира Зеленського.

За словами глави держави, визначені кадрові призначення, кроки та рішення, спрямовані на прискорення реалізації ключових ініціатив у сфері захисту неба

"Наша антибалістична програма FREYJA, робота зі Сполученими Штатами щодо ліцензій на виробництво Patriot, а також співпраця з нашими європейськими партнерами щодо визначених спільних програм", - зазначив президент.

Нагадаємо, співзасновник і головний конструктор компанії Fire Point Денис Штілерман раніше повідомив, що новий європейський антибалістичний щит FREYJA створюватимуть за принципом відкритої архітектури.

Це означає, що проєкт не буде прив'язаний виключно до українських ракет-перехоплювачів.

Раніше РБК-Україна також повідомляло, що система протиповітряної оборони FREYJA поєднає європейські радари та сенсори з доступними за вартістю українськими ракетами-перехоплювачами.

За задумом розробників, це дасть змогу сформувати єдиний пан'європейський захисний щит на кшталт ізраїльського "Залізного купола" і суттєво посилити систему захисту повітряного простору Європи.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Володимир Зеленський ППО Війна в Україні
Новини
Росіяни атакували дронами Одещину: пошкоджений газопровід, є загибла
Росіяни атакували дронами Одещину: пошкоджений газопровід, є загибла
Аналітика
Під тиском вулиці. Чому Зеленський звільнив Сирського і що запропонував Федорову
Ростислав Шаправський, Мілан Лєліч, Уляна Безпалько Під тиском вулиці. Чому Зеленський звільнив Сирського і що запропонував Федорову