Україна розраховує на підтримку Японії у виробництві систем Patriot, - Кислиця

Україна сподівається на підтримку Японії у налагодженні власного виробництва систем ППО Patriot за американською ліцензією.

Як повідомляє РБК-Україна , про це заявив перший заступник керівника Офісу президента України Сергій Кислиця в інтерв’ю Kyodo News .

"Ми підтримуємо політичний діалог щодо пошуку шляхів співпраці у цьому питанні з Японією, яка є однією з небагатьох країн, що отримали ліцензію на виробництво зенітно-ракетної системи Patriot", - сказав Кислиця.

За його словами, комплекси Patriot мають виключно оборонне призначення, тому, на його думку, пацифістська Конституція Японії не повинна створювати законодавчих перешкод для такої співпраці.

Водночас заступник глави ОП утримався від коментарів із приводу того, чи веде Україна переговори з Mitsubishi Heavy Industries, головним виробником ліцензійних Patriot у Японії.