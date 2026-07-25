Україна зі США обговорює прискорення постачання ракет для Patriot

Україна обговорює зі США прискорення постачання ракет до комплексів Patriot та запуск спільного виробництва засобів ППО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем'єр-міністра України Сергія Корецького.

Деталі переговорів та практичні кроки

Прем'єр-міністр Сергій Корецький разом із тимчасовим виконувачем обов'язків міністра оборони Євгенієм Хмарою провів зустріч із віцепрезидентом оборонної компанії Raytheon з питань сухопутної та протиповітряної оборони, а також з виконавчим директором Raytheon Україна.

Основною темою обговорень стало посилення українського неба напередодні осінньо-зимового періоду та розширення спроможностей вітчизняного оборонно-промислового комплексу.

"Говорили про те, як швидко збільшити постачання ракет до систем Patriot перед зимою, розширити їх виробництво та зробити український ОПК ще сильнішим. Наша мета - не лише забезпечити потреби України, а й інтегрувати українські оборонні спроможності у глобальну систему безпеки", - зазначив очільник уряду.

Фото: переговори уряду з Raytheon в Україні (t.me/Koretskyi_official)

Також під час зустрічі сторони зосередилися на питанні локалізації виробництва озброєння на території України.

"Особливу увагу приділили спільному виробництву засобів ППО. Цей напрям Президенти України та США обговорили під час зустрічі в Анкарі. Американська сторона запропонувала практичні кроки. Уряд України зробить усе необхідне, щоб ця робота розпочалася якнайшвидше", - підкреслив Корецький.