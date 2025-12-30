Візит Трампа в Україну означатиме можливість припинення вогню, - Зеленський

Україна готова прийняти президента США Дональд Трамп у будь-який момент. Можливий візит американського лідера безпосередньо до України може свідчити про перспективу припинення вогню.

Як повідомляє РБК-Україна , про це український президент Володимир Зеленський розповів, відповідаючи на питання журналістів.

"Він говорить про адвокацію плану закінчення війни. Я йому сказав, що будемо раді його бачити", - зазначив лідер країни.

Зеленський також сказав, що візит американського лідера "буде корисним" для України.

"Якщо президент США Трамп прилетить в Україну, і бажано, щоб він прилетів на літаку не в Польщу, а в Україну, то це буде говорити про те, що в нас точно є можливість розраховувати на припинення вогню", - наголосив він.

Він додав, що Україна готова до візиту Трампа в будь-який момент, коли для цього будуть всі можливості, безпекові тощо.

Що передувало

Дональд Трамп в понеділок, 29 грудня, заявив, що може відвідати Україну, щоб допомогти досягти миру. Президент США наголосив, що волів би укласти угоду без поїздки, але якщо це допоможе врятувати "25 000 життів на місяць", то він готовий це зробити.