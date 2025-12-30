ua en ru
Главная » Новости » Политика

Визит Трампа в Украину будет означать возможность прекращения огня, - Зеленский

Украина, Вторник 30 декабря 2025 18:42
Визит Трампа в Украину будет означать возможность прекращения огня, - Зеленский Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (facebook.com_zelenskyy.official)
Автор: Валерий Ульяненко

Украина готова принять президента США Дональда Трампа в любой момент. Возможный визит американского лидера непосредственно в Украину может свидетельствовать о перспективе прекращения огня.

Как сообщает РБК-Украина, об этом украинский президент Владимир Зеленский рассказал, отвечая на вопросы журналистов.

"Он говорит об адвокации плана окончания войны. Я ему сказал, что будем рады его видеть", - отметил лидер страны.

Зеленский также сказал, что визит американского лидера "будет полезным" для Украины.

"Если президент США Трамп прилетит в Украину, и желательно, чтобы он прилетел на самолете не в Польшу, а в Украину, то это будет говорить о том, что у нас точно есть возможность рассчитывать на прекращение огня", - подчеркнул он.

Он добавил, что Украина готова к визиту Трампа в любой момент, когда для этого будут все возможности, безопасность и тому подобное.

Что предшествовало

Дональд Трамп в понедельник, 29 декабря, заявил, что может посетить Украину, чтобы помочь достичь мира. Президент США подчеркнул, что предпочел бы заключить соглашение без поездки, но если это поможет спасти "25 000 жизней в месяц", то он готов это сделать.

Мирное соглашение США

Напомним, в воскресенье, 28 декабря, президенты Украины и США Владимир Зеленский и Дональд Трамп обсудили во Флориде нюансы мирного плана для Украины.

После переговоров лидеры двух стран сделали заявления относительно их результатов. В частности, Трамп сообщил об определенном прогрессе в вопросе Донбасса, добавив, что окончательное решение еще не принято, но стороны приблизились к договоренности.

Президент США также объявил о создании специальной рабочей группы по мирному урегулированию, которая будет работать с высокопоставленными чиновниками США и взаимодействовать с российской стороной.

Зеленский отметил, что мирный план согласован на 90%, а гарантии безопасности от США - на 100%. Согласно информации СМИ, Трамп готов утвердить эти гарантии через Конгресс США.

Во вторник, 30 декабря, польский премьер Дональд Туск заявил, что США впервые заявили о готовности предоставить Украине гарантии безопасности. В частности, они могут включать присутствие на украинской территории американских военных.

