Визит Трампа в Украину будет означать возможность прекращения огня, - Зеленский

Украина готова принять президента США Дональда Трампа в любой момент. Возможный визит американского лидера непосредственно в Украину может свидетельствовать о перспективе прекращения огня.

Как сообщает РБК-Украина , об этом украинский президент Владимир Зеленский рассказал, отвечая на вопросы журналистов.

"Он говорит об адвокации плана окончания войны. Я ему сказал, что будем рады его видеть", - отметил лидер страны.

Зеленский также сказал, что визит американского лидера "будет полезным" для Украины.

"Если президент США Трамп прилетит в Украину, и желательно, чтобы он прилетел на самолете не в Польшу, а в Украину, то это будет говорить о том, что у нас точно есть возможность рассчитывать на прекращение огня", - подчеркнул он.

Он добавил, что Украина готова к визиту Трампа в любой момент, когда для этого будут все возможности, безопасность и тому подобное.

Что предшествовало

Дональд Трамп в понедельник, 29 декабря, заявил, что может посетить Украину, чтобы помочь достичь мира. Президент США подчеркнул, что предпочел бы заключить соглашение без поездки, но если это поможет спасти "25 000 жизней в месяц", то он готов это сделать.