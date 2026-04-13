"Україна готова до співпраці": Зеленський привітав Мадяра з перемогою

Вітання та сигнал до співпраці

Зеленський наголосив, що перемога "Тиси" є важливим сигналом - "коли перемагає конструктивний підхід". Він висловив готовність України до розвитку добросусідських відносин з Угорщиною.

"Ми готові до зустрічей і спільної конструктивної роботи на благо обох народів, а також заради миру, безпеки та стабільності у Європі", - зазначив президент.

За його словами, Україна завжди прагнула добросусідських відносин з усіма в Європі, а нинішній результат угорських виборів відкриває нові можливості для співпраці.