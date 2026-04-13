"Україна готова до співпраці": Зеленський привітав Мадяра з перемогою

Президент України Володимир Зеленський привітав лідера опозиційної партії “Тиса” Петера Мадяра з переконливою перемогою на парламентських виборах в Угорщині.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Володимира Зеленського.
Вітання та сигнал до співпраці
Зеленський наголосив, що перемога "Тиси" є важливим сигналом - "коли перемагає конструктивний підхід". Він висловив готовність України до розвитку добросусідських відносин з Угорщиною.
"Ми готові до зустрічей і спільної конструктивної роботи на благо обох народів, а також заради миру, безпеки та стабільності у Європі", - зазначив президент.
За його словами, Україна завжди прагнула добросусідських відносин з усіма в Європі, а нинішній результат угорських виборів відкриває нові можливості для співпраці.
Нагадаємо, парламентські вибори в Угорщині відбулися 12 квітня 2026 року. Явка стала історичною - станом на 18:30 проголосували 77,80% угорців (майже 6 млн осіб).
Поразка партії "Фідес" на цих виборах стала результатом рекордної явки (майже 78%). Передвиборча кампанія Орбана була побудована на антиукраїнській риториці. На вулицях Будапешта портретів Володимира Зеленського було більше, ніж зображень самого Орбана.
Відчуваючи ризик поразки, Кремль активізував спроби втрутитися на підтримку свого союзника. Як з'ясували журналісти, команда з Москви, що спеціалізується на зламі виборів, працювала в Будапешті.
Поразка Орбана має й ширший європейський контекст. За даними ЗМІ, вона змусить його головного союзника, прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо, переглянути свою проросійську та антиєвропейську риторику, ймовірно, пом'якшивши позицію щодо України та ЄС.