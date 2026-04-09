Поразка Орбана на виборах змусить Фіцо змінити риторику щодо України та ЄС, - ЗМІ

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо обіцяв продовжити антиєвропейську риторику у разі поразки на виборах свого соратника премʼєра Угорщини Віктора Орбана. Проте йому навряд чи вдасться це реалізувати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

Як пише видання з посиланням на джерела, Словаччина сильно залежить від допомоги ЄС, а власна влада Фіцо є менш впевненою, ніж в Орбана. Тому прем'єр-міністру Словаччини буде важко виконувати свою функцію.

Як відомо, Фіцо підтримував вето Орбана на виділення 20 млрд євро допомоги Угорщині через корупційні скандали, що викликало занепокоєння серед інших держав-членів.

Проте якщо Орбан програє вибори, Фіцо доведеться "пом’якшити" свою антиєвропейську риторику, щоб зберегти доступ Словаччини до понад 90 млрд євро європейських кредитів, частина яких спрямована на підтримку України в умовах війни з Росією.

Обидва лідери - Орбан і Фіцо - раніше порушували неформальні правила ЄС, відвідуючи Москву після повномасштабного вторгнення Росії в Україну та намагаючись зберегти постачання російської нафти й газу.

Проте Словаччина, отримуючи майже 19 млрд євро допомоги до 2027 року, змушена враховувати економічну реальність.

Аналітики зазначають, що Фіцо, навіть у разі ізоляції в ЄС, спробує балансувати між критикою ЄС і необхідністю зберегти членство Словаччини у блоці, особливо з огляду на очікувані загальні вибори у 2027 році, де його коаліція може не отримати більшості.

Таким чином, поразка Орбана на парламентських виборах в Угорщині може суттєво обмежити політичні амбіції Фіцо та змусити його відмовитися від відверто антиєвропейської позиції.

"Фіцо вже демонстрував свою здатність виживати раніше. Якщо його буде ізольовано, він спробує знайти баланс у кампанії між посиленням критики ЄС та наголосом на важливості членства Словаччини в блоці", - пише Bloomberg.