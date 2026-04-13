"Украина готова к сотрудничеству": Зеленский поздравил Мадяра с победой

00:03 13.04.2026 Пн
2 мин
Конец эпохи ссор? Зеленский поздравил Мадяра и заговорил о "новых возможностях"
aimg Екатерина Коваль
Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил лидера оппозиционной партии "Тиса" Петера Мадяра с убедительной победой на парламентских выборах в Венгрии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Владимира Зеленского.

Читайте также: Орбан признал поражение на выборах в Венгрии

Поздравление и сигнал к сотрудничеству

Зеленский отметил, что победа "Тисы" является важным сигналом - "когда побеждает конструктивный подход". Он выразил готовность Украины к развитию добрососедских отношений с Венгрией.

"Мы готовы к встречам и совместной конструктивной работе на благо обоих народов, а также ради мира, безопасности и стабильности в Европе", - отметил президент.

По его словам, Украина всегда стремилась к добрососедским отношениям со всеми в Европе, а нынешний результат венгерских выборов открывает новые возможности для сотрудничества.

Напомним, парламентские выборы в Венгрии состоялись 12 апреля 2026 года. Явка стала исторической - по состоянию на 18:30 проголосовали 77,80% венгров (почти 6 млн человек).

Поражение партии "Фидес" на этих выборах стало результатом рекордной явки (почти 78%). Предвыборная кампания Орбана была построена на антиукраинской риторике. На улицах Будапешта портретов Владимира Зеленского было больше, чем изображений самого Орбана.

Чувствуя риск поражения, Кремль активизировал попытки вмешаться в поддержку своего союзника. Как выяснили журналисты, команда из Москвы, специализирующаяся на взломе выборов, работала в Будапеште.

Поражение Орбана имеет и более широкий европейский контекст. По данным СМИ, оно заставит его главного союзника, премьер-министра Словакии Роберта Фицо, пересмотреть свою пророссийскую и антиевропейскую риторику, вероятно, смягчив позицию по Украине и ЕС.

