Операція втручання: Кремль кинув спецслужби на допомогу Орбану, - The Insider

Напередодні парламентських виборів в Угорщині Росія розгорнула масштабну кампанію з дезінформації, щоб підтримати чинного прем’єра Віктора Орбана та дискредитувати опозицію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на розслідування The Insider .

Механізми пропаганди та роль АП РФ

Як пише вилання, після ліквідації структур Євгена Пригожина управління дезінформацією перейшло до Адміністрації російського диктатора під контроль Сергія Кирієнка. Головним підрядником виступає компанія "Структура" Іллі Гамбашидзе.

Основними методами стали тактика "Доппельгангер" (створення фейкових клонів відомих західних ЗМІ) та поширення вірусних мемів.

В Угорщині зафіксовано роботу мережі ботів "Матрьошка", яка від імені видань DW, Euronews та Kyiv Independent поширює фейки про замахи на Орбана та "агресію" з боку України.

Використання ШІ та атак на опозицію

У соцмережах TikTok та Facebook виявлено численні відео, згенеровані штучним інтелектом. У них угорців лякають мобілізацією для війни за Україну в разі перемоги опозиційної партії "Тиса" та її лідера Петера Мадьяра.

Також зафіксовано спроби дискредитації критиків Орбана. Зокрема, проти пастора Габора Іваньї було запущено кампанію з фальшивими звинуваченнями, яку розповсюджували через спеціально створені сайти-одноденки.

Участь ГРУ та "темники" для ЗМІ

За даними розслідувачів, операціями в Будапешті керують офіцери ГРУ під дипломатичним прикриттям, зокрема Олексій Заруднєв.

Російські дипломати передають угорським проурядовим журналістам "темники", де Україна зображується як "інструмент Заходу", а Орбан - як єдиний захисник суверенітету.

Одним із ключових ретрансляторів російських наративів в Угорщині називають експерта Георга Шпеттле, чиї тези повністю збігаються з методичками російського посольства.