Україна частково відкриє експорт зброї: Зеленський назвав строки та умови

Президент України Володимир Зеленський заявив, що вже за 10 днів буде концепт часткового експорту зброї.
Про це він розповів під час спілкування з журналістами 19 вересня, передає кореспондент РБК-Україна.
За словами лідера України, у нас зараз зброя і можливості, але не вистачає фінансування. Він наголосив, що через постійний дефіцит не хочеться зменшувати можливості виробництва.
"Під час війни ніхто ризикувати не хоче, але нам потрібні гроші на виробництво певних дуже потрібних видів зброї, як дрони для фронту. Тому, я думаю, так: десь за 10 днів у нас буде концепт щодо експорту", - заявив Зеленський.
Як буде працювати експорт зброї і для чого він потрібен, президент розповів на прикладі.
"Україна може виробляти морських дронів набагато більше ніж є наших власних потреб. Це говорить про те, що або ми зменшуємо можливості виробництва, або ми даємо можливість продавати саме ту кількість, яку можемо", - говорить президент.
Таким чином держава зможе отримати кошти на дефіцитні дрони, яких наразі не вистачає на полі бою.
"У нас є деяка зброя високої якості, є залишок і можливості виробляти. Давати на це гроші, коли у нас дефіцит, нерозумно. А ось зменшувати виробництво не хочеться", - наголосив президент.
Нагадаємо, вчора Зеленський повідомив про експорт зброї. За його словами, він планується через три напрямки: США, Європа та інші країни.
Експорт включатиме як приватні, так і державні поставки, при цьому суворо контролюватиметься баланс - що відправляється, що залишається на складах і що збільшується.
Глава держави наголосив, що експорт буде керованим, з урахуванням наших виробничих можливостей і потреб фронту.
Під час повномасштабної війни українське виробництво зброї зросло у 35 разів, повідомляв міністр оборони України Денис Шмигаль.
За словами президента України, наразі майже 60% забезпечення ЗСУ - це українська зброя.
Так, українські розробники виготовили унікальні морські дрони Magura, які використовують воїни Головного управління розвідки Міноборони. Саме ці безпілотники знищують російський флот та інші об'єкти ворога у морі.
Нещодавно Україна та американська компанія Swift Beat 3 липня підписали меморандум про розширення виробництва безпілотників. ЗСУ в його рамках отримають дрони, які потрібні для знищення ракет.
Також українська компанія Frontline уклала стратегічну угоду з німецько-українським виробником дронів Quantum Systems.