Украина частично откроет экспорт оружия: Зеленский назвал сроки и условия

По словам лидера Украины, у нас сейчас оружие и возможности, но не хватает финансирования. Он подчеркнул, что из-за постоянного дефицита не хочется уменьшать возможности производства.

"Во время войны никто рисковать не хочет, но нам нужны деньги на производство определенных очень нужных видов оружия, как дроны для фронта.Поэтому, я думаю, так: где-то за 10 дней у нас будет концепт по экспорту", - заявил Зеленский.

Как будет работать экспорт оружия и для чего он нужен, президент рассказал на примере.

"Украина может производить морских дронов гораздо больше чем есть наших собственных потребностей. Это говорит о том, что либо мы уменьшаем возможности производства, либо мы даем возможность продавать именно то количество, которое можем", - говорит президент.

Таким образом государство сможет получить средства на дефицитные дроны, которых пока не хватает на поле боя.

"У нас есть некоторое оружие высокого качества, есть остаток и возможности производить. Давать на это деньги, когда у нас дефицит, глупо. А вот уменьшать производство не хочется", - подчеркнул президент.