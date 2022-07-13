Украинское зерно в "заложниках" России. Как мир пытается добиться возобновления экспорта

Четырехсторонняя встреча в Турции

Анкара анонсировала переговоры в формате ООН - Турция - Украина - Россия. Дипломаты, делегации министерств обороны трех стран и эксперты ООН соберутся 13 июля в Стамбуле.

Предметом обсуждения является организация безопасного вывоза зерна из украинских портов.

Инициатором встречи выступила Турция. Накануне президент Реджеп Тайип Эрдоган созвонился с лидерами Украины и РФ. Также делегация турецкого оборонного ведомства посетила Киев и Москву. После чего было объявлено о прогрессе в решении проблемы "зернового коридора".

Позиция Украины

Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба считает, что Украина находится в двух шагах от заключения сделки с РФ, но еще предстоит решить проблемы безопасности.

По словам министра, главные спорные моменты в переговорах возникают по вопросам защиты Одессы от нападения РФ в момент экспорта зерна и иностранных патрулей, которые должны будут охранять корабли с продовольствием.

Кулеба отметил, что на переговорах Россия хочет показать странам Азии и Африки готовность спасти их от нехватки продовольствия. При этом она не заинтересована в возобновлении экспорта, поскольку это позволит Украине получать доход с международного рынка и сделает нашу страну еще сильнее.

Что говорят в РФ

В России продолжают отрицать блокировку экспорта зерна из Украины. Глава Кремля Владимир Путин заявил, что РФ не препятствует вывозу, и все маршруты являются безопасными.

В МИДе страны-агрессора ранее отмечали, что Россия готова обеспечить гуманитарный коридор в море, но для этого украинская сторона должна разминировать порты.

Также в РФ считают, что для решения продовольственного кризиса должны быть сняты санкции на экспорт российских товаров и финансовые платежи.

Ожидания Турции

В Турции надеются на положительные результаты переговоров и заявляют, что проблема с вывозом зерна "близка к решению".

Министр обороны страны Хулуси Акар выразил мнение, что по итогам встречи украинское зерно из портов в Стамбуле уже 13 июля может быть отправлено морским путем на международные рынки.

Как должен работать "зерновой коридор"

Для возобновления судоходства в Черном море ООН при содействии Турции разработала план по созданию "зернового коридора" из Украины.

Механизм предусматривает, что через Босфор и Дарданеллы в ближайшие полгода на мировые рынки поставят до 40 млн тонн украинского зерна. В первую очередь ожидается выход торговых судов из Одессы.

Кроме того, план деблокады экспорта включает очищение моря от мин, а также страхование и безопасность кораблей.

Украинская сторона опасается, что разминирование побережья, необходимое для создания коридора, Россия может использовать для нападения на южные регионы. Поэтому президент Владимир Зеленский настаивает на гарантиях безопасности с привлечением третьих стран.

С начала полномасштабного вторжения Россия полностью заблокировала экспорт продукции из украинских портов, что привело к проблеме глобальной продовольственной безопасности.

Из-за присутствия военных кораблей РФ и минирования черноморской акватории остановились поставки зерновых из Украины. Возникла угроза голода в бедных странах Африки и Ближнего Востока.