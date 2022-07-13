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Гарантий безопасности для вывоза зерна из портов Украина пока не получила, - Мининфраструктуры

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Киев, Среда 13 июля 2022 12:12
Гарантий безопасности для вывоза зерна из портов Украина пока не получила, - Мининфраструктуры Фото: министр инфраструктуры Александр Кубраков (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Ростислав Шаправский, Валерия Полищук

Украина пока не получила гарантий безопасности для вывоза зерна из портов.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал министр инфраструктуры Александр Кубраков.

По его словам, вся коммуникация по поводу гарантий безопасности по экспорту зерна идет на уровне ООН.

"Как эти гарантии должны быть прописаны, как будут обеспечиваться все эти механизмы, мы работаем над этим с ними. Пока таких гарантий нет", - заявил он.

Напомним, сегодня в Турции пройдут переговоры по безопасному вывозу украинского зерна на мировой рынок. Позже в МИД Украины подтвердили запланированные в Стамбуле переговоры.

Ранее министр обороны Турции Хулуси Акар говорил, что проблема экспорта украинского зерна по Черному морю близка к решению.

Кроме того, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина в двух шагах от сделки с Россией по экспорту зерна на международный рынок.

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