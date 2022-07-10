Проблема "зернового коридора" в Черном море близка к решению, - Акар
Проблема организации так называемого "зернового коридора" для вывоза украинской продукции по Черному морю близка к решению.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью министра обороны Турции Хулуси Акара для Global Haber, выдержки из которого приводит турецкое Минобороны.
"Одним словом, мы близки к решению. Мы являемся соседями по Черному морю и с Украиной, и с Россией. Мы установили очень теплые отношения с господином Путиным и господином Зеленским и провели очень обстоятельные переговоры", - отметил он.
Турецкий министр подчеркнул, что Анкара не признает оккупацию Крыма и уважает территориальную целостность Украины.
"Наш президент, в частности, очень много работал, чтобы не допустить этой войны. Еще за несколько часов до ее начала он до последней минуты прилагал огромные усилия, чтобы предотвратить горячий конфликт", - подчеркнул Акар.
Он добавил, что Турция пытается добиться даже временного прекращения огня в Украине для улучшения гуманитарной ситуации.
"Теперь, в последний момент, к которому мы подошли, возникла проблема с зерном. Мы находимся в контакте с Россией, Украиной и ООН для решения. Мы близки к решению проблемы зернового коридора", - отметил Акар.
Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что для запуска "зернового коридора" нужны гарантии безопасности не только от Российской Федерации.
Украинская сторона добивается открытия прохода по Черному морю, чтобы обеспечить экспорт порядка 20 млн тонн зерновых. На сегодня это невозможно, поскольку российский военный флот блокирует северо-западную часть моря.
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