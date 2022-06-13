Голодные игры. Зачем Россия блокирует экспорт зерна из Украины, и кто от этого страдает

Россия, начав войну в Украине, поставила под угрозу голода целые страны. Заблокировав экспорт украинского зерна и уменьшив поставки из РФ, Москва начала шантаж Запада, требуя снять с нее санкции. Подробнее о том, есть ли выход из этого кризиса – в материале РБК-Украина.

Украинские аграрии уже четвертый месяц не могут в необходимом объеме экспортировать зерно. Война, развязанная Россией, не дает такой возможности, что признают и в крупнейших международных организациях.

Морские пути, которые всегда были основными для вывоза зерновой продукции, перекрыты из-за заминированных портов и российских военных кораблей. Автотранспортом и по железной дороге удается вывозить лишь небольшую часть зерна.

"Сейчас готово на экспорт 22 млн тонн зерна – 19 млн тонн зерновых и 3,5 млн тонн подсолнечника. За последние три месяца мы вывезли 3,4 млн тонн. В процентах – 51% по железной дороге, 38% – через дунайские порты (Измаил, Рении, Килия). Остальное 11% – автотранспортом", – рассказал РБК-Украина заместитель министра аграрной политики Маркиян Дмитрасевич.

Сейчас Украина ведет переговоры со странами Балтии и Польшей о доставке небольшого объема зерна поездами "Укрзализныци". Но в любом случае приоритетный – морской путь.

Заблокированными для экспорта в Украине остается почти 25 млн тонн пшеницы, кукурузы и других культур. Кроме того, невозможен вывоз растительного масла и прочих товаров. С каждым днем все это увеличивает вероятность возникновения серьезных проблем с нехваткой зерна в бедных странах Африки и Ближнего Востока, что может привести к голоду.

Украинское зерно для этих регионов закупалось в основном международными организациями, поскольку сами страны не могли этого делать из-за высоких мировых цен.

По информации ООН, нехватку продовольствия уже испытывают 140 миллионов людей в десяти странах, в том числе в Африке, где сейчас самая сильная за 10 лет засуха, а также в Афганистане, Сирии и Йемене.

Глава МВФ Кристалина Георгиева заявила, что голод в Африке может быть именно из-за войны, развязанной Россией против Украины. Также она предупредила об угрозе новой "Арабской весны" из-за этого.

"Когда цены подскочат, и бедные люди не смогут прокормить свои семьи, они выйдут на улицы", – сказала Георгиева.

Урожай зерна так и не удается вывезти из Украины (Фото: УНИАН)

Украине нехватка зерна не грозит, поскольку это физически невозможно, заверяют в Министерстве аграрной политики. Производство почти в пять раз превышает потребление внутри страны.

"Если в прошлом году общий урожай был 106 млн тонн, то мы использовали 20 млн тонн всех культур. Потребление у нас относительно невысокое, к тому же оно снизилось из-за того, что люди уехали. Так что у нас проблем быть не может. Это просто нереально", – заявил Дмитрасевич.

Если до сентября вопрос с экспортом не решится, может возникнуть другая проблема – негде будет хранить продукцию нового урожая. "По нашим подсчетам, уже на начало сентября дефицит мощностей для хранения зерна может быть на 3-4 млн тонн", - сказал Дмитрасевич. И это при том, что урожай, по его информации, ожидается на 50% ниже, чем в прошлые годы – приблизительно 45 млн тонн.

Это пессимистический прогноз, считает экс-заместитель министра аграрной политики Ольга Трофимцева. Реально снижение, по ее мнению, может быть на 30% – именно так сократились площади с урожаем из-за оккупации территорий и активных боевых действий. Но, возможно, Минагро учитывает дополнительные риски, в частности вероятность дальнейшей потери мощностей для хранения зерна, которые за время войны уже сократились более чем на 10%.

"У нас было мощностей для хранения на 75 млн тонн. Хранилища на 10 млн тонн мы потеряли, потому что они на оккупированных территориях, и часть уничтожена", - сообщил Дмитрасевич.

Вдобавок с захваченных территорий оккупанты вывозят зерно в Россию. По словам мэра Мелитополя Ивана Федорова, продукцию свозят в порт Бердянска и оттуда собираются вывозить судами и баржами. "Готовятся таким же образом украсть новый урожай", – отметил Федоров.

Чтобы не потерять урожай, если возобновить экспорт не удастся, в Минагро готовятся применять технологии для временного хранения зерна. По словам замминистра, собираются закупить так называемые "рукава" и зерновые кольца. Это большие полиэтиленовые мешки вместимостью до 200 тонн каждый и металлические кольца, которые можно устанавливать прямо на полях, засыпать туда зерно и хранить под специальным покрытием с вентиляцией. Такие технологии используются в США и Канаде.

Впрочем, блокада экспорта – не единственная проблема. Из-за невозможности продать зерно аграрии рискуют остаться без средств на новую посевную кампанию. Трейдеры сейчас не заключают форвардные контракты, поскольку экспортировать зерно невозможно. Из-за этого у производителей не будет возможности выплачивать кредиты, которые они брали именно под урожай, а также не за что будет покупать подорожавшее топливо и удобрения для новых посевов.

"Аграрии сейчас соберут урожай, и что дальше? Сеять или нет, учитывая, что неясно будет или нет возможность продать урожай? Я уже слышала от некоторых аграриев-пессимистов, что они не собираются сеять. Так что можно ожидать проблем и в 2023, а может и в 2024 году", - отметила Трофимцева.

Еще одна проблема, связанная с аграрным экспортом – валютная выручка. Именно АПК последние годы был локомотивом поступлений иностранной валюты в страну, что поддерживало курс гривны. Отсутствие экспорта чревато и нехваткой оборотных средств в отрасли, а также сокращением объема производства и как результат – нарастающей безработицей.

Дать пропасть или продать со скидкой

В решение вопроса о возобновлении экспорта зерна из Украины активно включилась Турция. Переговоры профильных министров начались еще в конце марта. Украина предложила возможность скидки при продаже зерна, если будет найден реальный маршрут его вывоза, сообщил РБК-Украина источник, знакомый с переговорным процессом по этой теме.

"Они (турецкая сторона – ред.) согласились с этим, но контрактов пока нет. Нам лучше продать Турции, чтобы вывезли зерно, чем держать, чтобы оно испортилось", - отметил собеседник.

По заявлению министра сельского хозяйства Турции Вахита Киришчи, скидка составит 25%, и Украина якобы уже дала согласие на это. Но собеседник издания с украинской стороны сообщил, что размер скидки конкретно не зафиксирован. Это будет определяться участниками сделок исходя из условий вывоза. Учитывая, что стоимость перевозки наземным транспортом повысилась до 40% цены зерна, перевозка морем со скидкой даже в 25% может быть выгоднее.

Однако ключевым вопросом для экспорта морем все-таки остается безопасность. Без ее гарантий Украина не согласится ни на какие варианты решения проблемы.

"Мы поддерживаем формат, когда будет сделан безопасный морской коридор транспорта из кораблей наших партнеров, по которому мы можем экспортировать все зерно. Если этого не сделают и это не будет коридор под флагами государств, которым можно доверять, потому что они действуют и работают в поле права, тогда это невозможно", - заявил Владимир Зеленский 12 июня.

Ранее он говорил, что гарантиями безопасности могут быть противокорабельные системы для сдерживания российской стороны от агрессивных и провокационных действий, в частности от возможности нападения на Одессу.

МинАПК (Фото: facebook.com)

Пока РФ требует неприемлемых и опасных с точки зрения возможности провокаций условий, отметил посол Украины в Турции Василий Боднар.

"Россия хочет, кроме разминирования, получить право проверки судов. Мы категорически с этим не согласны. Во-первых, если разминировать и не иметь гарантий, то россияне могут зайти в порт и захватить его – это реальная опасность. Второе – право проверки судов в наших территориальных водах вообще недопустимы, поскольку это нарушение суверенитета. И третье – если они будут проверять суда, то где гарантия, что не оставят на них диверсантов. И тут важным должна быть не их (россиян – ред.) проверка, а наличие какой-то международной миссии или конвоя, который имел бы право сопровождать суда и обеспечивать безопасность портов и маршрутов", – сказал изданию Боднар.

В скором времени в Анкаре могут состояться переговоры между Украиной, Россией, Турцией и ООН по созданию коридоров для вывоза зерна. Россия уже дала согласие на такую встречу, официального ответа Украины пока нет.

На этих переговорах, если они состоятся, Турция и ООН будут посредниками, которые попытаются свести позиции Украины и России. У Анкары в решении проблемы с экспортом зерна есть как политический, так и экономический интерес. Если все завершится удачно, Турция фактически поможет ликвидировать угрозу голода в бедных странах. А с другой стороны, обеспечит себя зерном по выгодным ценам, при желании продав излишки третьим странам. Кроме того, в украинских портах сейчас из-за войны заблокировано около 20 турецких судов,

Что дает повод усомниться в успехе переговоров? Россия блокированием экспорта украинского зерна пытается добиться снятия санкций. В США считают действия РФ шантажом, на который западные страны не готовы пристать.

"Похоже, российское правительство считает, что использование еды в качестве оружия поможет добиться того, чего не удалось добиться вторжением – сломить дух украинского народа", - заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

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Россия своими действиями подтверждает, что сознательно создает продовольственный кризис. И вопрос не только в блокировке украинских портов – это лишь часть плана Кремля.

Будучи крупнейшим поставщиком зерна в мире, РФ в условиях нехватки продовольствия, также ограничила экспорт своей продукции. Фактически, это шантаж для подчинения других стран воле Москвы. Примерно так же, как россияне обычно делают с газом, искусственно создавая кризис и используя его в своих интересах.