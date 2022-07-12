В Турции анонсировали переговоры по "зерновому коридору"

В среду, 13 июля, в Турции пройдут переговоры по безопасному вывозу украинского зерна на мировой рынок.

Об этом заявил министр обороны Турции Хулуси Акар, сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Министерства национальной обороны Турции.