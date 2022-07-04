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Зеленский о "зерновом коридоре": нужны гарантии не только от РФ

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Киев, Понедельник 04 июля 2022 20:34
Зеленский о "зерновом коридоре": нужны гарантии не только от РФ Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Бойко

Для запуска "зернового коридора" через Черное море нужны гарантии безопасности не только от Российской Федерации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Владимира Зеленского на пресс-конференции после встречи со шведским премьером Магдаленой Андерссон.

"Мы сейчас ведем переговоры с турецкой стороной и ООН, наши представители, которые ответственны за безопасность выхода зерна из наших портов. Но очень важный момент - чтобы кто-то гарантировал безопасность кораблям тех или иных стран, кроме России, которой мы не доверяем, которые будут приходить к нам для загрузки продукции", - отметил он.

Напомним, ранее сообщалось, что Совбез ООН планирует на июль заседание, на котором могут утвердить соглашение о "зерновом коридоре".

Ожидается, что стороны должны согласовать экспорт украинского зерна на встрече в Стамбуле, однако пока неясно, когда она состоится.

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