Українське зерно у "заручниках" Росії. Як світ намагається домогтися відновлення експорту

Чотиристороння зустріч у Туреччині

Анкара анонсувала переговори у форматі ООН – Туреччина – Україна – Росія. Дипломати, делегації міністерств оборони трьох країн та експерти ООН зберуться 13 липня у Стамбулі.

Предметом обговорення є організація безпечного вивезення зерна з українських портів.

Ініціатором зустрічі виступила Туреччина. Напередодні президент Реджеп Таїп Ердоган зателефонував лідерам України та РФ. Також делегація турецького оборонного відомства відвідала Київ та Москву. Після цього було оголошено про прогрес у вирішенні проблеми "зернового коридору".

Позиція України

Глава українського МЗС Дмитро Кулеба вважає, що Україна знаходиться за два кроки від укладання угоди з РФ, але ще необхідно вирішити проблеми безпеки.

За словами міністра, головні суперечки у переговорах виникають щодо питань захисту Одеси від нападу РФ у момент експорту зерна та іноземних патрулів, які мають охороняти кораблі з продовольством.

Кулеба зазначив, що на перегоорах Росія хоче показати країнам Азії та Африки готовність урятувати їх від нестачі продовольства. При цьому вона не зацікавлена ​​у відновленні експорту, оскільки це дозволить Україні отримувати дохід з міжнародного ринку та зробить нашу країну ще сильнішою.

Що кажуть у РФ

У Росії продовжують заперечувати блокування експорту зерна з України. Глава Кремля Володимир Путін заявив, що РФ не перешкоджає вивезенню, і всі маршрути є безпечними.

У МЗС країни-агресора раніше наголошували, що Росія готова забезпечити гуманітарний коридор у морі, але для цього українська сторона має розмінувати порти.

Також у РФ вважають, що для вирішення продовольчої кризи мають бути зняті санкції на експорт російських товарів та фінансові платежі.

Очікування Туреччини

У Туреччині сподіваються на позитивні результати переговорів та заявляють, що проблема з вивезенням зерна "близька до вирішення".

Міністр оборони країни Хулусі Акар висловив думку, що за підсумками зустрічі українське зерно із портів у Стамбулі вже 13 липня може бути відправлене морським шляхом на міжнародні ринки.

Як має працювати "зерновий коридор"

Для відновлення судноплавства в Чорному морі ООН за сприяння Туреччини розробила план створення "зернового коридору" з України.

Механізм передбачає, що через Босфор та Дарданелли протягом півроку на світові ринки поставлять до 40 млн тонн українського зерна. Насамперед очікується вихід торгових судів із Одеси.

Крім того, план деблокади експорту включає очищення моря від мін, а також страхування та безпеку кораблів.

Українська сторона побоюється, що розмінування узбережжя, необхідне для створення коридору, Росія може використати для нападу на південні регіони. Тому президент Володимир Зеленський наполягає на гарантіях безпеки із залученням третіх країн.

З початку повномасштабного вторгнення Росія повністю заблокувала експорт продукції з українських портів, що призвело до проблеми глобальної продовольчої безпеки.

Через присутність військових кораблів РФ та мінування чорноморської акваторії зупинилися постачання зернових з України. Виникла загроза голоду у бідних країнах Африки та Близького Сходу.