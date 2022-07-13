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Кулеба о "зерновом коридоре": мы в двух шагах от сделки с Россией

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Киев, Среда 13 июля 2022 09:14
Кулеба о "зерновом коридоре": мы в двух шагах от сделки с Россией Фото: глава МИД Украины Дмитрий Кулеба (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

Украина в двух шагах от сделки с Россией по экспорту украинского зерна на международный рынок. Необходимо еще решить проблемы безопасности, связанные с позицией России.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью изданию El Pais.

"Мы находимся на финальной стадии, и теперь все зависит от России. Если они действительно этого хотят, экспорт зерна начнется в ближайшее время. Если они используют его для продолжения своих голодных игр, они будут продолжать настаивать на важности переговоров", - подчеркнул министр.

Кулеба заверил, что Украина готова экспортировать свое зерно на международный рынок.

"Мы находимся в одной лодке со странами, которые отчаянно нуждаются в том, чтобы мы отправляли им наше зерно, потому что мы так же отчаянно нуждаемся в его экспорте", - добавил он.

При этом министр подчеркнул, что Россия не заинтересована в том, чтобы Украина экспортировала свое зерно.

"Я вижу только одну возможную причину: они хотят показать странам Африки и Азии, что хотят спасти их от нехватки продовольствия. Но это правда, Россия не заинтересована в том, чтобы Украина экспортировала, потому что они знают, что если мы будем экспортировать, мы будем получать доходы с международных рынков, и это сделает нас сильнее", - добавил он.

Напомним, сегодня в Турции пройдут переговоры по безопасному вывозу украинского зерна на мировой рынок. Позже в МИД Украины подтвердили запланированные в Стамбуле переговоры.

Ранее министр обороны Турции Хулуси Акар говорил, что проблема экспорта украинского зерна по Черному морю близка к решению.

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