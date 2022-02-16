Швеция официально отказалась от членства в НАТО

В правительстве Швеции официально заявили об отказе подавать заявку на вступление в НАТО. Это следует из внешнеполитической декларации 2022 года, которую подписала глава МИД страны Анн Линде.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующий документ, обнародован на сайте правительства Швеции.

"Право на выбор собственной политики безопасности имеет центральное значение для нашей безопасности. Правительство не намерено подавать заявку на членство в НАТО. Наша политика безопасности остается неизменной. Наше неучастие в военных союзах служит нам и способствует стабильности и безопасности в Северной Европе", - заявила Линде.

По ее словам, такой курс предполагает активную, широкую и ответственную политику безопасности и внешнюю политику в сочетании с углублением оборонного сотрудничества, в том числе трансатлантического.

"Наша ситуация с безопасностью серьезная. Все больше наблюдается конфронтационная риторика и военные действия России, как видимые и тайные. Усилено российское военное присутствие у границ Украины и требования России относительно гарантий безопасности угрожают самой сути европейского порядка безопасности", - отметила Линде.

Она отметила, что порядок европейской безопасности не подлежит обсуждению. Защита суверенитета и территориальной целостности Украины имеет важное значение для безопасности Европы в целом.

"Украина, как и Швеция, имеет право делать свой собственный выбор политики безопасности. Россия не имеет права диктовать их с помощью угроз и насилия. Нормы международного права о государственном суверенитете и политической независимости являются частью европейского порядка безопасности", - резюмировала глава МИД Швеции.