ru ua
Ср, 16 февраля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Атмосферный фронт несет в Украину дожди и потепление: синоптик дала прогноз на завтра

Новина українською →
Украина, Среда 16 февраля 2022 14:45
Атмосферный фронт несет в Украину дожди и потепление: синоптик дала прогноз на завтра
Автор: Каролина Гайдук

В четверг, 17 февраля, в западных, центральных и северных областях Украины будет ветреная погода с осадками. На остальной территории - будет царить теплая погода.

Об это сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пост в Facebook синоптика Наталки Диденко.

По словам синоптика, в Украине ожидаются порывы ветра, до 15-22 метров в секунду. Во всех областях, кроме востока и юга, пройдут дожди.

"Атмосферный фронт принесет 17 февраля в западные, северные и центральные области Украины дожди. В Карпатах дождь может смешиваться временами с мокрым снегом, осадки в горах предполагаются сильными", - отметила эксперт.

Диденко предупреждает, что в четверг температура воздуха ожидается высокой.

"Ночью +1+4 градуса, а днем ​​предполагается +5+11 градусов, в южной части +9+14 градусов. В восточных областях и на северо-востоке воздух будет свежее, ночью от 2 мороза до 2 тепла, днем ​​0+4 градуса", - заявила Диденко.

Что касается украинской столицы, то, несмотря на ветер, погода будет весенняя, до +8 градусов, однако во второй половине дня будут осадки.Атмосферный фронт несет в Украину дожди и потепление: синоптик дала прогноз на завтра

Фото: карта атмосферного фронта (Facebook Наталка Диденко)

Отметим, что в Украине ожидается ухудшение погоды.

Напомним, что ранее мы сообщили, какая будет погода по всей территории Украины до конца рабочей недели.

Читайте РБК-Украина в Google News
Украина Погода
NEWS
Эрдоган предложил Путину и Зеленскому трехстороннюю встречу
Эрдоган предложил Путину и Зеленскому трехстороннюю встречу
DAILY
Зачем Путину предлагают признать "ЛДНР" и что может быть дальше
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Зачем Путину предлагают признать "ЛДНР" и что может быть дальше