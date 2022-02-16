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Кабмин запланировал индексацию пенсий: кому повысят выплаты с 1 марта

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Украина, Среда 16 февраля 2022 11:35
Кабмин запланировал индексацию пенсий: кому повысят выплаты с 1 марта Фото: большинству пенсионеров повысят пенсии минимум на 100 гривен (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Кабинет министров планирует провести плановую индексацию пенсий с 1 марта 2022 года с коэффициентом 1,14. Это касается пенсий, назначенных до 2019 года, а минимальный размер повышения составит 100 гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на повестку дня заседания правительства 16 февраля.

Проектом постановления предлагается с 1 марта 2022 года увеличить на коэффициент 1,14:

  • показатель средней заработной платы, который учитывается для расчета пенсии,
  • пенсии военнослужащим,
  • пенсии по инвалидности гражданам, пострадавшим вследствие Чернобыльской катастрофы,
  • размеры ежемесячных компенсационных выплат лицам в возрасте от 80 лет (которые получают 500 гривен) и лицам в возрасте от 75 лет (которые получают 400 гривен).

Кроме того, предполагается с 1 марта 2022 года:

  • повысить минимальную пенсионную выплату для лиц, которые имеют длительный страховой стаж (30/35 лет, соответственно, для женщин и для мужчин), и для лиц с инвалидностью І группы, до 2 300 грн и установить минимальную пенсионную выплату для неработающих лиц со страховым стажем меньшей продолжительности на уровне 2 100 гривен;
  • установить минимальный размер государственной социальной помощи лицам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью, лицам, не имеющим права на пенсию, и лицам с инвалидностью, которые получают государственную социальную помощь, на уровне 2 100 гривен;
  • увеличить помощь на каждого ребенка, который воспитывается в многодетной семье, с 1700 до 2 100 гривен;
  • установить к пенсиям, назначенным по обращениям, поступившим по 31 декабря 2021 года, которые не повышались с 1 марта 2022 года, ежемесячную доплату в размере 135 грн;
  • установить ежемесячную доплату к пенсии, если размер повышения в результате перерасчета пенсий не достигает 100 грн, в сумме, которой не хватает до указанного размера

Также проектом постановления предлагается:

  • учет индексации пенсии при увеличении на 25% размеров пенсий лицам с инвалидностью вследствие войны.

Напомним, плановую индексацию пенсий с 1 марта 2021 года провели для 9,76 млн пенсионеров. Размер пенсий повышен для 7,91 млн пенсионеров. По данным ПФУ, надбавку до 100 гривен включительно получили 46,3% пенсионеров.

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