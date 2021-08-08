Украинка Старикова вышла в финал велотрека и поборется за "золото" ОИ-2020

Украинская велосипедистка Елена Старикова пробилась в финал спринта по велотреку, где поборется за "золото" Олимпийских игр-2020. В полуфинале она дважды подряд победила в заездах представительницу Гонконга Вэй Ли.

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