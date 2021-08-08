Українка Старікова вийшла у фінал велотреку і побореться за "золото" ОІ-2020

Українська велосипедистка Олена Старікова пробилася у фінал спринту з велотреку, де побореться за "золото" Олімпійських ігор-2020. У півфіналі вона двічі поспіль перемогла в заїздах представницю Гонконгу Вей Лі.

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