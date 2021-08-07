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Украинка прошла в полуфинал Велотрека и поборется за медаль Олимпиады

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Токио, Суббота 07 августа 2021 13:54
Украинка прошла в полуфинал Велотрека и поборется за медаль Олимпиады Фото: Елена Старикова вошла в четверку лучших велосипедисток в спринте велотрека и может взять медаль ОИ (facebook.com/olympicua)
Автор: Игорь Литвиненко

Украина Елена Старикова пробилась в полуфинал Олимпийских игр-2020 в спринте велотрека. Она вошла в четверку лучших спринтеров и завтра поборется за медаль.

Подробнее - в материале РБК-Украина.

Сперва Старикова уступила в 1/8 финала золотой медалистке Токио в кейрине нидерландке Шенн Браспенинкс. Победа в этой гонке давала право сразу попасть в четвертьфинал. Старикова, проиграв в 1/8 финала, получила еще одно право пройти в четвертьфинал через утешительный заезд и смогла опередить сразу двоих соперниц из Новой Зеландии и Китая,

В четвертьфинале украинке противостояла немецкая велосипедистка Лея Фридрих и Старикова обогнала ее на 0.001 секунды и прошла в полуфинал. Полуфинальные гонки состоятся завтра, 8 августа, в 4:18 по Киеву.

Ранее РБК-Украина писало, что украинка Оксана Ливач пробилась в "бронзовый" финал в борьбе.

Напомним, сегодня украинские спортсмены уже завоевали две серебряные медали. Сперва Людмила Лузан и Анастасия Четверикова стали вторыми в каноэ-двойке на 500 метров.

Затем в матче за "золото" по боксу уступил Александр Хижняк, получив "серебро". По ходу боя он полностью доминировал и побеждал по очкам, но за полторы минуты до конца боя пропустил удар от бразильского соперника Гиберта Соузы и упал - судья остановил бой.

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