Українка пройшла в півфінал велотреку і побореться за медаль Олімпіади
Україна Олена Старікова пробилася до півфіналу Олімпійських ігор-2020 у спринті велотреку. Вона увійшла в четвірку кращих спринтерів і завтра побореться за медаль.
Детальніше - в матеріалі РБК-Україна.
Спершу Старікова поступилася в 1/8 фіналу золотій медалістці Токіо в кейріні нідерландці Шенн Браспенінкс. Перемога в цій гонці давала право відразу потрапити до чвертьфіналу. Старікова, програвши в 1/8 фіналу, отримала ще одне право пройти до чвертьфіналу через втішний заїзд і змогла випередити відразу двох суперниць з Нової Зеландії та Китаю,
У чвертьфіналі українці протистояла німецька велосипедистка Лея Фрідріх і Старікова обігнала її на 0.001 секунди і пройшла в півфінал. Півфінальні перегони відбудуться завтра, 8 серпня, о 4: 18 за Києвом.
Раніше РБК-Україна писало, що українка Оксана Лівач пробилася в "бронзовий" фінал у боротьбі.
Нагадаємо, сьогодні українські спортсмени вже завоювали дві срібні медалі. Спершу Людмила Лузан та Анастасія Четверикова стали другими в каное-двійці на 500 метрів.
Потім у матчі за "золото" з боксу поступився Олександр Хижняк, отримавши "срібло". По ходу бою він повністю домінував і перемагав за очками, але за півтори хвилини до кінця бою пропустив удар від бразильського суперника Гіберта Соузи і впав - суддя зупинив бій.