Сегодня украинцы поборются за рекордное количество медалей на ОИ: расписание выступлений
Сегодня, 7 августа, в предпоследний день Олимпийских игр в Токио будут разыграны рекордные для нынешней Олимпиады 34 медальных комплекта наград. За медали ОИ-2020 будут бороться сразу 28 украинских спортсменов.
Подробнее о расписании выступлений украинцев - в материале РБК-Украина.
Александр Хижняк (весовая категория до 75 кг) еще до старта Игр считался одним из главных претендентов на "золото". Украинец занимает первую строчку мирового рейтинга в своей весовой категории и пока успешно подтверждает это, дойдя до финала Олимпиады в Токио. В главном бою Хижняк встретится с бразильским боксером Гебертом Соузой, у которого самым большим достижением до этого была "бронза" чемпионата мира-2019.
Также медальная надежда сегодняшнего дня лежит на украинских прыгуньях в высоту Ярославе Магучих, Юлии Левченко и Ирине Геращенко. Каждая из них может зайти на пьедестал, хотя главной фавориткой считается именно Магучих. В этом сезона у нее лучший результат среди всех финалисток - 2.06 м.
Достаточно уверенно в полуфинал пробились украинки в каноэ-двойке (500 м) - Людмила Лузан и Анастасия Четверикова. Лузан уже имеет "бронзу" токийских игр и может рассчитывать как минимум на повторение успеха, но уже в паре.
И еще одни фавориты на медаль сегодня - команда Украины в артистическом плавании. В составе "желто-синих" есть также уже медалисты в Токио - Марта Федина и Анастасия Савчук, которые заняли третье место в парном разряде. Сейчас после технической программы Украина идет также третьей.
Кроме этого в утешительный финал пробилась последняя представительница борцовской школы Украины Оксана Ливач. Сегодня ей предстоит схватка за выход в "бронзовый" финал против кубинки Лопес Гузман. В случае победы у нее будет шанс выбороть бронзовую медаль.
Полное расписание выступлений украинцев ниже:
ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
Марафон, женщины
- 0:00 - медальный забег: Дарья Михайлова, Виктория Калюжная, Евгения Прокофьева
Прыжки в высоту, женщины
- 13:35 - финал: Ирина Геращенко, Юлия Левченко, Ярослава Магучих (финал)
ГРЕБЛЯ
Каноэ-двойка, 500 м, женщины
- 3:37 - полуфинал: Людмила Лузан, Анастасия Четверикова
Каноэ-одиночка, 1000 м, мужчины
- 3:44 - полуфинал: Павел Алтухов, Юрий Вандюк
Байдарки-четверки, 500 м, женщины
- 4:14 - полуфинал: Мария Повх, Людмила Куклиновська, Анастасия Тодорова, Мария Кичасова-Скорик
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГИМНАСТИКА
Командное многоборье
- 4:00, 5:30 - квалификация: Мариола Бондарчук, Дарья Дуда, Ева Мелещук, Анастасия Возняк, Мария Высочанская
Индивидуальное многоборье
- 9:20 - финал: Виктория Оноприенко, Кристина Пограничная
ПРЫЖКИ В ВОДУ
Вышка, 10 м, мужчины
- 4:00 - полуфинал: Алексей Середа
СОВРЕМЕННОЕ ПЯТИБОРЬЕ
Мужчины
- 8:36 - плавание: Павел Тимощенко
- 9:45 - фехтование: Павел Тимощенко
БОКС
Мужчины, до 75 кг
- 8:45 - финал: Александр Хижняк
ВЕЛОТРЕК
Спринт, женщины
- 9:45 - 1/8 финала: Елена Старикова
АРТИСТИЧЕСКОЕ ПЛАВАНИЕ
Команда
- 13:30 - финал: Украина (Марина Алексиива, Вадислав Алексиива, Марта Федина, Екатерина Резник, Анастасия Савчук, Алина Шинкаренко, Ксения Сидоренко, Елизавета Яхно)
ЖЕНСКАЯ БОРЬБА
- Не ранее 12:50 - схватка за выход в "бронзовый" финал: Оксана Ливач
Другие важные события дня на ОИ-2020:
БАСКЕТБОЛ
- 5:30 - финал (мужчины): Франция - США
- 14:00 - матч за "бронзу" (мужчины): Словения - Австралия
ФУТБОЛ
- 14:30 - финал (мужчины): Бразилия - Испания
ГАНДБОЛ
- 15:00 - финал (мужчины): Франция - Дания
ВОЛЛЕЙБОЛ
- 7:30 - матч за "бронзу" (мужчины): Аргентина - Бразилия
- 15:15 - финал (мужчины): Франция - РОК (Российский олимпийский комитет)
ВОДНОЕ ПОЛО
- 10:30 - финал (женщины): Испания - США