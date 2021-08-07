Сегодня украинцы поборются за рекордное количество медалей на ОИ: расписание выступлений

Сегодня, 7 августа, в предпоследний день Олимпийских игр в Токио будут разыграны рекордные для нынешней Олимпиады 34 медальных комплекта наград. За медали ОИ-2020 будут бороться сразу 28 украинских спортсменов.

Александр Хижняк (весовая категория до 75 кг) еще до старта Игр считался одним из главных претендентов на "золото". Украинец занимает первую строчку мирового рейтинга в своей весовой категории и пока успешно подтверждает это, дойдя до финала Олимпиады в Токио. В главном бою Хижняк встретится с бразильским боксером Гебертом Соузой, у которого самым большим достижением до этого была "бронза" чемпионата мира-2019.

Также медальная надежда сегодняшнего дня лежит на украинских прыгуньях в высоту Ярославе Магучих, Юлии Левченко и Ирине Геращенко. Каждая из них может зайти на пьедестал, хотя главной фавориткой считается именно Магучих. В этом сезона у нее лучший результат среди всех финалисток - 2.06 м.

Достаточно уверенно в полуфинал пробились украинки в каноэ-двойке (500 м) - Людмила Лузан и Анастасия Четверикова. Лузан уже имеет "бронзу" токийских игр и может рассчитывать как минимум на повторение успеха, но уже в паре.

И еще одни фавориты на медаль сегодня - команда Украины в артистическом плавании. В составе "желто-синих" есть также уже медалисты в Токио - Марта Федина и Анастасия Савчук, которые заняли третье место в парном разряде. Сейчас после технической программы Украина идет также третьей.

Кроме этого в утешительный финал пробилась последняя представительница борцовской школы Украины Оксана Ливач. Сегодня ей предстоит схватка за выход в "бронзовый" финал против кубинки Лопес Гузман. В случае победы у нее будет шанс выбороть бронзовую медаль.

Полное расписание выступлений украинцев ниже:

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

Марафон, женщины

0:00 - медальный забег: Дарья Михайлова, Виктория Калюжная, Евгения Прокофьева

Прыжки в высоту, женщины

13:35 - финал: Ирина Геращенко, Юлия Левченко, Ярослава Магучих (финал)

ГРЕБЛЯ

Каноэ-двойка, 500 м, женщины

3:37 - полуфинал: Людмила Лузан, Анастасия Четверикова

Каноэ-одиночка, 1000 м, мужчины

3:44 - полуфинал: Павел Алтухов, Юрий Вандюк

Байдарки-четверки, 500 м, женщины

4:14 - полуфинал: Мария Повх, Людмила Куклиновська, Анастасия Тодорова, Мария Кичасова-Скорик

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГИМНАСТИКА

Командное многоборье

4:00, 5:30 - квалификация: Мариола Бондарчук, Дарья Дуда, Ева Мелещук, Анастасия Возняк, Мария Высочанская

Индивидуальное многоборье

9:20 - финал: Виктория Оноприенко, Кристина Пограничная

ПРЫЖКИ В ВОДУ

Вышка, 10 м, мужчины

4:00 - полуфинал: Алексей Середа

СОВРЕМЕННОЕ ПЯТИБОРЬЕ

Мужчины

8:36 - плавание: Павел Тимощенко

9:45 - фехтование: Павел Тимощенко

БОКС

Мужчины, до 75 кг

8:45 - финал: Александр Хижняк

ВЕЛОТРЕК

Спринт, женщины

9:45 - 1/8 финала: Елена Старикова

АРТИСТИЧЕСКОЕ ПЛАВАНИЕ

Команда

13:30 - финал: Украина (Марина Алексиива, Вадислав Алексиива, Марта Федина, Екатерина Резник, Анастасия Савчук, Алина Шинкаренко, Ксения Сидоренко, Елизавета Яхно)

ЖЕНСКАЯ БОРЬБА

Не ранее 12:50 - схватка за выход в "бронзовый" финал: Оксана Ливач

Другие важные события дня на ОИ-2020:

БАСКЕТБОЛ

5:30 - финал (мужчины): Франция - США

14:00 - матч за "бронзу" (мужчины): Словения - Австралия

ФУТБОЛ

14:30 - финал (мужчины): Бразилия - Испания

ГАНДБОЛ

15:00 - финал (мужчины): Франция - Дания

ВОЛЛЕЙБОЛ

7:30 - матч за "бронзу" (мужчины): Аргентина - Бразилия

15:15 - финал (мужчины): Франция - РОК (Российский олимпийский комитет)

ВОДНОЕ ПОЛО