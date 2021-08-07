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Украинка Ливач пробилась в "бронзовый" финал в борьбе

Новина українською →
Токио, Суббота 07 августа 2021 13:20
Украинка Ливач пробилась в "бронзовый" финал в борьбе Фото: Оксана Ливач поборется за бронзовую медаль ОИ (noc-ukr.org)
Автор: Игорь Литвиненко

Украинка Оксана Ливач пробилась в "бронзовый" финал в вольной борьбе (весовая категория до 50 кг) Олимпийских игр. Сегодня она будет иметь шанс выбороть бронзовую медаль.

Подробнее - в материале РБК-Украина.

Вчера Ливач уступила в четвертьфинале китаянке Янань Сунь, которая в итоге вышла в финал, а это дало право украинке сразить за "бронзу" в утешительном турнире. Для прохода в "бронзовый" финал Ливач нужно было побеждать кубинку Лопес Гузман. И украинка это успешно сделала - 6:0.

Далее в схватке за "бронзу" она сразится с представительницей США Сарой Хильдебрандт. Схватка начнется не раньше 15:00 по Киеву.

Напомним, сегодня украинские спортсмены уже завоевали две серебряные медали. Сперва Людмила Лузан и Анастасия Четверикова стали вторыми в каноэ-двойке на 500 метров.

А затем в матче за "золото" по боксу уступил Александр Хижняк, получив "серебро". Причем по ходу боя украинец полностью доминировал и побеждал по очкам, но за полторы минуты до конца боя пропустил удар от бразильского соперника Гиберта Соузы и упал. Судья принял спорное решение сразу остановить бой, не начав даже отсчет, хотя Хижняк сразу вскочил на ноги.

Всего украинцы уже завоевали 16 медалей на ОИ в Токио. Подробнее обо всех призеров читайте в материале РБК-Украина.

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