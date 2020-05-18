В Украине второй день подряд сокращается число новых случаев коронавируса

По состоянию на утро 18 мая в Украине зафиксировали 18 616 случаев коронавируса, за прошедшие сутки заразились 325 человек и 21 - умер. Такие данные приводит карта СНБО по распространению инфекции.

Вместе с тем, за минувшие сутки от COVID-19 выздоровели 160 украинцев.

Напомним, в Каменце-Подольском Хмельницкой области на изоляцию отправили отделение перинатального центра.

Ранее сообщалось, что начало спада пандемии коронавирус в Украине может состояться в третьей декаде мая 2020 года.

Также в Минздраве заявили, что руководители медучреждений сообщают только о половине случаев COVID-19 среди медиков. Из более 3 тысяч случаев заболевания COVID-19 среди медиков сообщили только о каждом втором.

Вместе с тем, Кабинет министров поддержал проект постановления о внесении коронавируса в перечень профессиональных заболеваний. Теперь у Минздрава есть неделя для определения перечня должностей медицинских и иных работников, непосредственно участвующих в ликвидации эпидемии и осуществлении мер по предотвращению распространения коронавируса