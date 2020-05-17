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В Каменце-Подольском на изоляцию из-за коронавируса отправили отделения перинатального центра

Новости » Коронавирус     17.05.2020 - 23:49
В Каменце-Подольском на изоляцию из-за коронавируса отправили отделения перинатального центра
Фото: перинатальный центр в Каменце-Подольском (facebook.com/simashkevich)

Всего на изоляции будет находиться около 50 человек

В Каменце-Подольском Хмельницкой области на изоляцию отправили отделения перинатального центра. Решение приняли после того, как у медсестры обнаружили коронавирус.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра города Михаила Симашкевича в Facebook.

Согласно решению оперативного штаба, на изоляции будет находиться отделение патологии беременных, в целом - около 50 человек.

"Сегодня внимание мобильных медицинских бригад сосредоточено и на перинатальном центре. Вчера, напомню, коронавирус был обнаружен в младшей медицинской сестры родильного. По решению оперативного штаба на изоляции будет находиться отделение патологии беременных. А медиков обследуют поэтапно. Сейчас это около 50 человек, у которых возьмут анализы для исследования областным лабораторным центром", - написал Симашкевич.

РБК-Украина писало, что за минувшие сутки диагноз СOVID-19 подтвердился в 433 украинцев, а общее количество заболевших возросло до 18291. От осложнений коронавирусной болезни умерло 514 пациентов. С начала эпидемии в Украине выздоровело 5116 человек.

Ранее сообщалось, что начало спада пандемии коронавирус в Украине может состояться в третьей декаде мая 2020 года.

Автор: Инна Собора

Теги Новости Украины Коронавирусмедики
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