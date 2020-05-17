Коронавирус в Украине: число инфицированных превысило 18 тысяч

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Наибольшее количество новых случаев СOVID-19 зафиксировано в Киеве и области

Скорость распространения пандемии коронавируса в мире все еще остается высокой. Однако динамика заболеваемости среди украинцев за последние сутки существенно снизилась, а ученые прогнозируют спад вспышки инфицирования к концу месяца. Подробно о ситуации с СOVID-19 в Украине на 17 мая - в материале РБК-Украине.

Важно:

коронавирусом заболело 18291 украинцев

количество летальных случаев достигло 514

частичное возобновление транспортного сообщения планируется с 22 мая

Кабмин обнародовал указ о смягчении карантина в отношении посещения летних площадок и собраний группами

на украинско-польской границе открылся пешеходный ПП "Шегини"

Данные Минздрава на 17 мая

За прошедшие сутки диагноз СOVID-19 подтвердился у 433 украинцев, а общее количество заболевших возросло до 18291. От осложнений коронавирусной болезни скончалось 514 пациентов. С начала эпидемии в Украине выздоровело 5116 человек.

За день зафиксировано 17 летальных случаев, а 210 пациентов побороли инфекцию - повторные тесты на коронавирус оказались отрицательными.

Наибольшее количество заболевших на 17 мая сохраняется в Черновицкой области (2694) и в столице Украины (2280). В Киеве также зафиксировано наибольшее число новых случаев СOVID-19 (59), в Киевской области за день заболело 54 человека, во Львовской - 50, в Черновицкой - 47.

Общая статистика по регионам:

Винницкая область - 715 случаев;

Волынская область - 615 случаев;

Днепропетровская область - 837 случаев;

Донецкая область - 130 случаев;

Житомирская область - 546 случаев;

Закарпатская область - 885 случаев;

Запорожская область - 378 случаев;

Ивано-Франковская область - 1210 случаев;

Кировоградская область - 443 случая;

м. Киев - 2280 случаев;

Киевская область - 1197 случаев;

Львовская область - 1019 случаев;

Луганская область - 42 случая;

Николаевская область - 238 случаев;

Одесская область - 746 случаев;

Полтавская область - 264 случая;

Ровенская область - 1126 случаев;

Сумская область - 162 случая;

Тернопольская область - 1078 случаев;

Харьковская область - 786 случаев;

Херсонская область - 167 случаев;

Хмельницкая область - 253 случая;

Черновицкая область - 2694 случая;

Черкасская область - 372 случая;

Черниговская область - 108 случаев.

Фото: данные о заболеваемости COVID-19 по областям (facebook.com phc.org.ua)

Ситуация с СOVID-19 в Украине

Спад заболеваемости в стране прогнозируется на конец мая. Вспышка коронавируса на протяжении 15 дней (с 6 мая) сохраняет линейный характер с ежедневным приростом 400-550 новых случаев. В течение третьей декады месяца возможен пик инфицирования, после чего пандемия пойдет на спад.

Ученые Мирового центра данных "Геоинформатика и устойчивое развитие" при КПИ им. И. Сикорского ожидают, что после 20 мая количество ежедневно выздоровевших людей будет устойчиво превышать количество ежедневно инфицированных.

Также согласно краткосрочному исследованию, в Киеве заболеваемость выйдет на уровень "плато" (40-50 новых случаев в день) на следующей неделе.

Во время ежедневного брифинга министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что тестирование на коронавирус будет проводиться только при наличии симптомов. По мнению главы Минздрава, массовые проверки людей без признаков заболевания могут вызывать ложное чувство безопасности.

В понедельник 18 мая Минздрав подпишет указ о начале применения ИФА-диагностики, которая основана на методике обнаружения антител к СOVID-19. Для тестирования преимущественно будут использоваться украинские тест-системы.

Ослабление карантина

16 мая Кабмин обнародовал указ о смягчении карантина касательно правил посещения летних площадок и собраний группами. Документ вступил в силу с момента опубликования.

Так, в рамках ослабления ограничений разрешается находиться на летних террасах кафе и ресторанов за одним столом не более 4-х человек (без учета детей до 14 лет). Разрешенное количество лиц, которые могут перемещаться группами на открытом воздухе, увеличено до восьми.

Первый этап возобновления транспортного сообщения в Украине может начаться 22 мая. Точные даты Мининфраструктуры должно согласовать с Минздравом в ближайшие дни.

Согласно ранее представленному плану, на первом этапе планируется восстановление городских (кроме маршрутных такси), пригородных и внутриобластных автоперевозок. Также возможен запуск 50% пригородных поездов в часы "пик", поездов "Интерсити+" дальнего следования, ночной экспресс.

Минздрав опубликовал требования к салонам красоты и парикмахерским в условиях карантина. Прием клиентов должен осуществляться по предварительной записи с интервалом между посетителями в 15 минут. Ожидать своей очереди необходимо на улице. Обязательно наличие средств индивидуальной защиты для всех клиентов и работников, проведение дезинфекции после каждого посетителя.

Кроме того, на время карантина в салонах красоты запрещается наличие рекламной продукции и журналов.

Борьба с коронавирусом в мире

Американские ученые заявили об обнаружении антител, которые способны выводить коронавирус из человеческого организма за четыре дня. Лекарство на основе данных антител может появиться раньше вакцины. В фармацевтической компании Sorrento Therapeutics считают, что применение данного препарата избавит от необходимости социального дистанцирования.

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С 17 мая власти Австрии смягчают контроль на границах с Чехией, Словакией и Венгрией. Днем ранее ограничения ослабили на пунктах пропуска с Германией, Лихтенштейном и Швейцарией. Свободное перемещение из Австрии в Чехию и Словакию планируется возобновить 15 июня.

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Автор: Анна Березина