ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Правительство внесло COVID-19 в перечень профессиональных заболеваний

Новости » Коронавирус     13.05.2020 - 15:17
Правительство внесло COVID-19 в перечень профессиональных заболеваний
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Теперь Минздрав должен определить перечень должностей, привлеченных к борьбе с коронавирусом

Кабинет министров на сегодняшнем заседании поддержал проект постановления о внесении коронавируса в перечень профессиональных заболеваний. Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

Так, заболевание COVID-19 внесли в перечень профессиональных заболеваний, которым руководствуются при установлении диагноза, его связи с работой или профессией, решении вопросов экспертизы трудоспособности, медицинской и трудовой реабилитации, а также рассмотрении вопросов о возмещении собственником предприятия, учреждения или организации или уполномоченным им органом ущерба, причиненного работнику вследствие повреждения его здоровья, связанного с выполнением трудовых обязанностей.

Теперь у Министерства здравоохранения 2 недели для определения перечня должностей медицинских и иных работников, непосредственно участвующих в ликвидации эпидемии и осуществлении мероприятий по предотвращению распространения коронавируса.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киевской области коронавирусом заболели 170 медицинских работников. Всего в области зарегистрировано 1049 случаев инфицирования коронавирусом.

Кроме того, в Центре общественного здоровья проинформировали, что с начала вспышки коронавируса в Украине заболели COVID-19 более 3,2 тысячи медицинских работников. Умерли от осложнений 29 сотрудников медучреждений, 935 медиков - выздоровели.

Теги Новости Украины Кабинет Министров УкраинымедикиКоронавирус
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь