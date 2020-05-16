Пандемия коронавируса в Украине может пойти на спад уже в конце мая, - исследование

Фото: карантин в Киеве (Виталий Носач, РБК-Украина)

До конца мая развитие пандемии будет иметь линейный характер, после чего пойдет на спад

Начало спада пандемии коронавируса в Украине может произойти в третьей декаде мая 2020 года. Такой прогноз дала команда проекта "ФОРСАЙТ COVID-19" Мирового центра данных "Геоинформатика и устойчивое развитие" при КПИ им. Игоря Сикорского.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз ученых.

Согласно прогнозу, для Украины на 15-дневном отрезке времени (06.05.20 - 20.05.20) характер развития пандемии приобретает более четкий линейный характер с уровнем "плато" - 400-550 новых инфицированных в день.

По результатам прогнозного моделирования такой характер развития процесса может продолжиться до третьей декады мая 2020 года, в течение которой, вероятно, наступит пик пандемии.

"После этого пандемия, вероятно, может пойти на спад (количество ежедневно выздоровевших людей будет устойчиво больше количества ежедневно инфицированных)", - говорится в прогнозе.

Для города Киева, на протяжении 15-дневного отрезка времени (06.05.20 - 20.05.20) процесс развития пандемии пока более нестационарный с вероятным снижением его волатильности и приобретением более четкого линейного характера на следующей неделе с уровнем "плато" - 40-50 новых инфицированных в день.

Количество ежедневно выздоровевших людей в Украине приближается к количеству ежедневно инфицированных людей (14.05.20 этот баланс однодневно был даже положительным). Ученые ожидают, что в третьей декаде мая этот баланс может стать устойчиво положительным, что засвидетельствует начало спада пандемии.

Результаты краткосрочного прогнозного моделирования количества больных COVID-19 в Украине и г. Киеве на 16.05.20 - 20.05.20 получены с использованием многослойной нейронной сети Back Propagation на основе механизма "скользящего окна" с количеством точек данных для обучения нейронной сети - 12.

Средняя абсолютная погрешность в процентах выполненного прогноза на 15-дневном отрезке времени (06.05.20 - 20.05.20) не превышает 2,2%.

Как сообщало РБК-Украина, с 15 мая в Украине зафиксировано 528 новых случаев COVID-19. Таким образом в Украине четвертый день подряд растет количество новых больных.

Напомним, ранее в Минздраве заявили, что руководители медучреждений сообщают только о половине случаев COVID-19 среди медиков. Из более 3 тысяч случаев заболевания COVID-19 среди медиков сообщили только о каждом втором.

Автор: Александр Белоус