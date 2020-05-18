В Україні другий день поспіль скорочується кількість нових випадків коронавірусу

Також за минулу добу в Україні померла 21 людина
Станом на ранок 18 травня в Україні зафіксували 18 616 випадків коронавірусу, за минулу добу заразились 325 людей і 21 - померли. Такі дані наводить карта РНБО по поширенню інфекції.
Разом з тим, за минулу добу від COVID-19 одужали 160 українців.
Разом з тим, у прес-службі МОЗ оновили карту поширення коронавірусу в регіонах:
Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями.
Станом на ранок 18 травня 2020 року до Центру надійшло 560 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 46229 повідомлень про підозру на COVID-19.
Нагадаємо, у Кам’янці-Подільському Хмельницької області на ізоляцію відправили відділення перинатального центру.
Раніше повідомлялося, що початок спаду пандемії коронавірусу в Україні може відбутися у третій декаді травня 2020 року.
Також в МОЗ заявили, що керівники медустанов повідомляють лише про половину випадків COVID-19 серед медиків. З понад 3 тисяч випадків захворювання COVID-19 серед медиків, повідомили тільки про кожного другого.
Разом з тим, Кабінет міністрів підтримав проект постанови про внесення коронавірусу до переліку професійних захворювань. Тепер у МОЗ є тиждень для визначення переліку посад медичних та інших працівників, безпосередньо залучених до ліквідації епідемії та здійсненні заходів із запобігання поширенню коронавірусу.
Автор: Анастасия Рокитна